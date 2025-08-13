La bailarina, coreógrafa y empresaria Mora Godoy, recientemente llegada de su gira internacional con La Máquina Tanguera, fue la invitada de lujo en +CARAS, donde mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri. Entre confesiones y recuerdos, la embajadora argentina del tango en el mundo habló de su hija, Bianca Cervila, a quien crió sola y que acaba de cumplir 18 años.

En medio de su gira artística por Europa, “La reina del tango” aprovechó para compartir momentos únicos junto a Bianca, incluyendo un recorrido cultural por museos y monumentos emblemáticos del continente. Orgullosa, destacó: “Es divina, entró en la facultad. Le gusta pintar, la moda y estudia diseño”.

Mora Godoy compartió fotos con su hija Bianca Cervila en Europa y el parecido entre ellas es asombroso.

Cuando Maugeri le preguntó por el vínculo madre-hija, Mora confesó: “Por supuesto tenemos alguna discusión, pero somos muy unidas. Estamos para ayudarnos. Somos ella y yo. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es dulce, inteligente, sensible”.

Sobre el padre, un bailarín brasileño que vive en Estados Unidos, reveló que Bianca lo visitó en febrero: “Tiene mellizos y su mujer también es bailarina, había trabajado en mi compañía”. Sin embargo, aclaró que la crianza fue exclusivamente suya: “La crié sola, cada uno hace lo que puede. Yo quise toda la patria potestad y la tuve. Ella venía conmigo a todos los viajes. Soy muy independiente y Bianca entiende eso. Nos llevamos bien con él, pero al vivir en el extranjero se pierde un montón de cosas”.

Mora Godoy y Héctor Maugeri.

Mora Godoy, su presente sentimental y la pasión del tango

En otro tramo de la entrevista, la artista habló de su vida amorosa: “En este momento, creo que es una de las pocas veces de mi vida que estoy soltera y contentísima. Me distraía y soy muy de ayudar. Estoy en otra edad, quiero dedicarme a mi hija y a mi carrera”.

También profundizó en el costado más pasional de su arte: “El tango es sexual y sensual. Cuando bailo hay una energía sexual que me encanta. Me parece que eso gusta en el mundo”.

Mora Godoy en +CARAS.

La tapa de Playboy que marcó su carrera

Maugeri recordó uno de los momentos más icónicos de su trayectoria: su tapa para "Playboy" en 2006, mientras Tanguera triunfaba en los escenarios. Fue la primera bailarina de tango en protagonizar una revista de contenido erótico explícito.

Mora Godoy en la revista “Playboy”.

“Fue increíble. Ni una foto fue retocada: así como se sacaron, se subieron. Yo nunca tuve problemas con el cuerpo, lo tengo muy incorporado. Fue una bomba, nada planeado. No me gusta esconder nada debajo de la alfombra, soy sumamente transparente y honesta”.

De esta forma, durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Mora Godoy no solo presentó a Bianca, la hija que crió sola, sino que también reflexionó sobre la pasión del tango, su vida personal y los momentos que marcaron su carrera.