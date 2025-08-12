El día que Luis Machín “curó” a una espectadora: “Le dieron el alta”

Luis Machín, uno de los actores más respetados de la Argentina, compartió en +CARAS con Héctor Maugeri una conmovedora reflexión sobre el poder transformador de la actuación. Actualmente en cartel con Relatividad junto a Gabriela Toscano en el Teatro Picadero, el actor habló del vínculo único que se genera con el público y de cómo la interpretación significa una actividad de empoderamiento y bienestar.

“Los actores tenemos el poder de exorcizar al público”, afirmó Machín, quien asegura que la actuación es el lugar donde más pleno se siente: “No me puedo descuidar, porque eso me inhabilita como persona. Me genera enormes satisfacciones hacer lo que hago. Las devoluciones y el rostro de la gente me empoderan”.

El día que Luis Machín “curó” a una espectadora

Machín relató una experiencia inolvidable durante las grabaciones de Padre Coraje, donde interpretaba a un médico. Mientras visitaba a su madre, que estaba internada en Rosario por un tumor, una mujer se le acercó pidiéndole que viera a su madre enferma. “No me dijo ni hola ni nada, solo: ‘Venga a ver a mi mamá’. Cuando fui a verla, la señora estaba mal. Me vio, le temblaban las manos y me decía ‘cureme’. Le dije: ‘Vas a estar bien, le di la mano, un beso y la abracé'. Me fui”, recordó.

Acto seguido, completó: “Al otro día cuando fui de nuevo a ver a mi mamá, entra esta mujer de nuevo y dice ‘Venga a ver a mi mamá por favor’. Fui. La mujer ya estaba sentada y le daban el alta. Me dice ‘No sé qué hizo usted pero lo vio, le dio la mano y se le pasó todo. Ahora le dan el alta’”.



El actor, humilde ante la anécdota, aseguró: “No creo que yo tenga ningún poder, pero la gente le otorga un poder al personaje. Le cree: ese hombre curaba en la telenovela, entonces a mi me tiene que curar”.

En otra ocasión, tras grabar Viudas e Hijas del Rock & Roll donde interpretó a un personaje con hemiplejia, tuvo una experiencia similar. “Un día estaba leyendo un libreto en un bar y un hombre hemipléjico se me acercó para agradecerme, porque fue la primera vez que pudo reírse de lo que le pasaba. Ahí entendí que algo estaba bien, que de alguna forma también exorcizaba a la gente”, contó.

Para Machín, estos episodios son un recordatorio de que el trabajo del actor va más allá de la interpretación. “En la actuación hay cosas que se ponen en juego que, a veces, no tenemos en cuenta y que son de enorme importancia para la gente. Cómo lo recibe, qué ve. Hay una responsabilidad en eso. Eso es lo que te empodera”, reflexionó.

De esta forma, durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, el galardonado actor Luis Machín reflexionó sobre el poder transformador de la actuación y compartió emotivas anécdotas que evidencian cómo un personaje puede generar bienestar, empoderar al público y, como él mismo vivió, hasta “curar” a una espectadora.