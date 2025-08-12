Filtraron el verdadero motivo por el que L-Gante se reconcilió con Tamara Báez: "Por necesidad"

L-Gante impactó a sus seguidores al confirmar su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica y su pareja de la adolescencia. El anuncio llegó apenas días después de un viaje por España e Italia junto a Wanda Nara, en el que ambos aseguraron mantener solo una “linda y divertida amistad”.

El regreso con su expareja llamó la atención, sobre todo, porque hasta hace poco Tamara lo había denunciado por incumplimiento de la cuota alimentaria.

El motivo por el que L-Gante se habría reconciliado con Tamara Báez

La versión más resonante sobre este acercamiento llegó desde el programa Puro Show, de El Trece. El periodista Matías Vázquez aseguró que la reconciliación no estaría motivada por cuestiones sentimentales. “L-Gante volvió por necesidad. Por la causa judicial que está avanzando en la que no puede salir del país. Esa causa tiene que ver con una deuda de alimentos”, afirmó.

L-Gante, Tamara Báez y su hija

Según el conductor, la deuda rondaría los 20 mil dólares, un monto que no sería determinante en términos económicos para el artista, pero que le generaría un “dolor de cabeza” judicial. Vázquez agregó que esta situación se suma a otros episodios en los que Tamara lo ha defendido y que han derivado en problemas legales.

La hipótesis que manejan en su entorno es que el cantante habría retomado el vínculo para que ella le perdone la deuda y así poder destrabar su situación migratoria. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha hecho referencia pública a estas versiones, aunque las publicaciones recientes en sus redes confirman que están nuevamente juntos.

El giro en la vida sentimental de Tamara se dio apenas semanas después de su separación de Thiago Martínez, con quien había mantenido una relación de más de un año y medio. La pareja había compartido recientemente un viaje a República Dominicana con Jamaica, y se mostraban felices en sus redes. Sin embargo, a su regreso, Tamara eliminó todas las fotos con él y apareció nuevamente al lado de L-Gante. Esta secuencia sorprendió porque, incluso, hace pocos días, ella había celebrado su cumpleaños número 26 con Martínez.

Fuentes cercanas a Tamara Báez aseguran que su familia le ha advertido sobre los riesgos de retomar el vínculo. “Te estás metiendo en una con L-Gante que después va a generarte dolor”, le habrían dicho, según Vázquez. No obstante, más allá de estos rumores, lo único claro, por ahora, es que los padres de Jamaica están juntos de nuevo.



F.A