En la emisión del lunes, Realeza y Secretos, el programa de Caras TV dedicado a recorrer la actualidad, la historia y los acontecimientos más relevantes de las casas reales, se centró en la vida del príncipe Harry. A lo largo del ciclo repasaron los momentos significativos de su vida, su relación con Meghan Markle y los rumores que han rodeado la pareja. Además, abordó la crisis con su hermano el príncipe William.

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Por otro lado, Realeza y Secretos puso el foco en el recambio generacional de las casas reales y los cambios que atraviesan las monarquías de cara al futuro. En este sentido, el programa de Caras TV recorrió algunas historias y desafìos de las jóvenes herederas del trono.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV, con una propuesta que combina información, análisis, investigación y curiosidades de los integrantes de las distintas monarquías del mundo.