Realeza y Secretos, programa completo: 13 de noviembre del 2026

En una reciente emisión del programa Realeza y Secretos de Caras TV, presentó un fascinante informe que revela la estrategia digital de la reina Rania de Jordania. El segmento profundizó en cómo la soberana usa sus redes sociales y cómo se convirtió en una influencer del mundo árabe.

Mirá el programa completo de Realeza y Secretos

Por otra parte, el ciclo de Caras TV dedicado a la monarquía volvió a hacer foco en los Borbones e hizo énfasis en las mujeres que acompañaron a Juan Carlos I cuando era rey de España.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes a las 17 horas por Caras TV. El programa dedicado a la monarquía, ofrece una propuesta centrada en las grandes figuras de la realeza, los palacios más impactantes y las historias que permanecen ocultas detrás de la corona.