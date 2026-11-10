Realeza y Secretos, programa completo:10 de noviembre del 2026

En una nueva entrega de Realeza y Secretos, el programa dedicado a las monarquías de Caras TV, presentó detalles de la vida de Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek, repasando aspectos destacados de su historia de pareja y su cruel asesinato el 28 de junio de 1914.

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Asimismo, Realeza y Secretos impactó a la audiencia de Caras TV con un recorrido por la historia y las instalaciones de un lujoso palacio del siglo XVIII que hoy se encuentra disponible para visitas.

Realeza y Secretos ofrece una mirada minuciosa de la historia y la vida de las casas reales del mundo y sus protagonistas. El programa se puede ver de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV.