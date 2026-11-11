Realeza y Secretos, programa completo: 11 de noviembre del 2026

En esta nueva emisión de Realeza y Secretos se sumerge en el mundo de la monarquía española para revelar detalles de la vida de la reina Letizia, su trayectoria y el papel que ocupa en la Casa Real. El ciclo de Caras TV repasa los distintos aspectos de su historia, su influencia en España y en el mundo.

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Asimismo, Realeza y Secretos presenta uno de los majestuosos palacios de China, un imponente espacio cargado de belleza, tradición, cultura y una increíble historia detrás de sus muros.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes de 17 a 18 horas por Caras TV. El programa dedicado a la monarquía, ofrece una propuesta centrada en las grandes figuras de la realeza, los palacios más impactantes y las historias que permanecen ocultas detrás de la corona.