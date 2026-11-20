En una nueva entrega de Realeza y Secretos, el programa dedicado a la monarquía de Caras TV reveló los desafíos de la princesa Lalla Khadija de Marruecos como futura heredera del trono. Además, el ciclo se metió en las casas reales y academias militares de Europa para analizar el futuro de la corona.

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También, Realeza y Secretos mostró un lujoso hotel cinco estrellas que en su pasado fue un palacio flotante creado por artesanos. El ciclo recorre no solo su historia, sino también sus instalaciones y su inmensidad arquitectónica.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes a las 17 horas por Caras TV. El programa destapa la verdad detrás de los integrantes de la monarquía, las casas reales y los hechos más importantes de la realeza.