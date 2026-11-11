Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 11 de noviembre del 2026

En una nueva edición de Red Carpet por Caras TV reveló las imágenes del cumpleaños de Rosario Ortega, la hija menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Además, el ciclo dedicó un espacio especial a repasar la trayectoria de Robert De Niro, uno de los actores más icónicos e influyentes del mundo del cine.

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Por otro lado, Red Carpet puso la mirada en la moda y analizó minuciosamente algunos de los looks de la Gala LACMA ART 2026, uno de los acontecimientos que reúne destacadas figuras del espectáculo, el arte y la moda.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, acercando diariamente lo mejor de las noticias de las celebridades, el universo de la moda y las tendencias.