viernes 13 de noviembre del 2026
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CARAS TV Hoy 16:32

Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 13 de noviembre del 2026

En esta nueva entrega encontrarás un popurrí de noticias sobre espectáculos, realeza y moda.

Red Carpet
Red Carpet | Caras TV

El viernes, Red Carpet, el programa de Caras TV liderado por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, presentó la canción que grabó Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza. Además, las conductoras analizaron los looks de los famosos en los Premios Martín Fierro de Cable 2026.

Mirá el programa completo de Red Carpet

Por otro lado, Red Carpet dedicó un espacio especial para homenajear a la actriz Brittany Murphy, recorrió su vida personal y su trayectoria en Hollywood. También, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso hablaron de las joyas de la reina Sofía de España.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El programa brinda diariamente información sobre espectáculos, celebridades, música, moda, realeza y figuras destacadas del ámbito de la cultura.

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