Durante el martes, Red Carpet, el ciclo de Caras TV conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso ofreció un repaso por los looks elegidos por las celebridades en los Governors Awards 2026. También, el programa rindió un homenaje a Aníbal Troilo, haciendo un recorrido por su vida y trayectoria.

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Además, Red Carpet hizo un informe de los ocho zapatos que hicieron historia y compartió imágenes de la jornada de actividades de Kate Middleton y el príncipe William durante su visita a la India.

Red Carpet se emite de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas por Caras TV con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El programa propone un popurrí de actualidad, moda, cultura, celebridades, realeza y noticias del mundo del espectáculo.