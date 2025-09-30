¿Ser novio de Moria Casán o secretario de Menem?: la respuesta de Pato Galmarini

Fernando "Pato" Galmarini, histórico dirigente peronista y actual pareja de Moria Casán, fue el protagonista de una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), el ciclo de entrevistas íntimas de Héctor Maugeri. Con la frescura que lo caracteriza, respondió una de las preguntas más picantes de la charla: qué fue más excitante en su vida, si su gestión política junto a Carlos Saúl Menem o su romance con La One.

Galmarini, de 82 años, fue Secretario de Deportes de la Nación durante la presidencia de Menem, además de ocupar otros cargos como diputado nacional. Su trayectoria también estuvo marcada por hitos: inició su militancia en 1965 junto al Padre Mugica, construyó el CENARD y en 1992 impulsó un sistema de becas para los deportistas argentinos que clasificaban a los Juegos Olímpicos.

Pato Galmarini y Héctor Maugeri en +CARAS.

Pero más allá de la política y el deporte, hoy su presente está atravesado por el amor. En 2021 se confirmó su romance con Moria Casán, a quien había conocido más de tres décadas antes en el recordado programa La cama con Moria. Desde entonces, comparten viajes, vacaciones y una vida juntos, con la intensidad y el humor que los caracteriza.

Pato Galmarini respondió la pregunta más picante sobre su vida pública y privada

En la entrevista con Maugeri, el conductor lanzó sin filtro: “¿Qué fue más excitante en tu vida, tu gestión como secretario de deportes de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem o ser el novio de Moria Casán?”. Con una sonrisa, Galmarini respondió con diplomacia y picardía: “Me matás. Empatan 1-1. Empate en el partido”.

Pato Galmarini y Moria Casán.

En ese sentido, recordó cómo fue volver a cruzarse con la diva después de tantos años: “Lo de Moria es algo que en realidad ni había pensado en mi vida. La conocía hace 30 y pico de años, en La cama con Moria. Y pasaron 30 años…”.

Aunque Fernando "Pato" Galmarini es un histórico dirigente peronista y se mantiene activo en el debate político, hoy disfruta de un presente distinto junto a Moria Casán. “Estos 4 años casi que estamos juntos con Moria, han sido muy importantes en mi vida. Me entregó cosas que yo no conocía”, concluyó.

MDP