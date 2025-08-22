Moria Casán, tras 4 años de amor con Pato Galmarini: "Siento compañerismo, vamos a la par"

Moria Casán hace cuatro años pudo terminar de conocer un hombre al que cruzó hace más de treinta años y que, en su nueva era, no temió comenzar a vivir un amor distinto: “Pato” Galmarini (82), padre de 5 hijos y abuelo de 11 nietos.

En junio de 2021, CARAS descubrió el romance que comenzaban a vivir Moria y Pato. Un año después, la pareja tuvo su “Honeymoon” en Madrid y sus primeras vacaciones juntos en Pinamar. Superenamorada, La One y el político se sinceraron respecto a lo que sienten uno por el otro, en una entrevista imperdible para la edición impresa de la revista.

La One posó en su casona de Parque Leloir y habló de su romance con el político.

Qué dijo Moría sobre sus cuatro años de amor junto a Pato Galmarini

—Sí, no lo puedo creer… Con él siento compañerismo, que vamos a la par. Me transmite una sensación machista. Somos parecidos, pero a la vez no dejamos de ser individuales. Por eso esta etapa juntos fue también de ir aprendiendo… Volver a disfrutar de las cosas simples y espontáneas. Salimos a ca minar, nos tiramos a leer… Hacemos todo lo básico en costumbres. Y no vamos por la política. El sí me enseña de historia y yo le cuento de este mundo del arte del que no conocía a nadie. Somos parte de esta nueva “sylver generation” que famosos del mundo hoy viven como Pamela Anderson y Liam Neeson. Es nuestro nuevo erotismo. Es mantener una relación seria, comprometida pero sin convivencia.

Moria, a corazón abierto sobre su amor con "Pato" Galmarini.

—Pato, ¿Ud. cómo vive esta relación?

—Para mí han sido años bárbaros. No es que Moria me cambió la vida porque todo lo que hice yo es difícil de cambiar. Pero sí puedo decir que me la ha mejorado. Es una mujer que te mejora; tiene la particularidad de ser una maestra de la vida. Porque ha dado vueltas por todos la dos… conoce el mundo, la gente, idiosincrasias…

—¿Cómo es convivir con ella?

—La convivencia nunca es fácil. Hay que tener comprensión y mucho cariño por el otro y conocerlo. Porque nadie te educa para vivir con otra persona. Es una experiencia que tenés que atravesar y que se termina con la vida. Para mí este tiempo ha sido fenómeno. No solamente por conocerla a ella sino también porque he conocido un submundo que para mí era des conocido. Y eso lo agradezco porque te enriquece y te da una perspectiva distinta, además de ayudarme.

"Siento que hoy estoy viviendo el buen amor", contó la diva.

Galmarini también se refirió a las diferencias entre su personalidad y la de Moria

"Cada uno tiene sus cosas y sus momentos. La vida de Moria es de ella y absolutamente respetada por mí y al revés. Cada uno hizo su vida y creo que nos reencontramos en el momento justo, más tranquis, más tolerantes… ¡A veces nos puteamos pero es parte de la vida! Moria es imparable. Yo le digo que si hay alguien parecido a ella con todas las diferencias que pueden existir, es Maradona por la cantidad de gente que los ama. Me impresiona el talento de Moria para sostener las situaciones. Tiene una inteligencia suprema porque cuando quiere ponerle coto al desbole que es su vida sabe cómo hacerlo. Si no discutiéramos nos aburriríamos porque eso te da vida. El humor funciona entre nosotros. Es parte de lo cotidiano. Con ella es difícil no sonreír, es muy divertida.

La One y el político en la tapa que contó su compromiso secreto y "Honeymoon".

En diálogo con CARAS, Pato Galmarini contó cómo imagina el futuro con Moria. "Yo quisiera que ella fuese mi última pareja. Por cómo me siento hoy y porque además ya no estoy con ganas de buscar otras parejas. Y si las tuviera, sin dudas me quedo con Moria. ¿Qué más pue do pedir a los 82 años que estar con esta mina que es un resplandor, una alegría? Que tiene carácter y lo sabe usar. Yo la quiero mucho. ¡Y sí, estoy enamorado! La quiero, pero también la amo. A veces me pide decime que me amas, sí, pero también te quiero. Y cuál es la diferencia entre te quiero y te amo. Disfruto de este inesperado momento porque yo no esperaba que a esta edad nos íbamos a encontrar con Moria. Teníamos dos vidas tan diferentes. Hace años sólo nos hubiéramos cruzado y no sé si aún estaríamos juntos. Pero hoy sí vivimos nuestro tiempo juntos", confesó el político.

Y respecto a sus próximos proyectos, aseguró: "Tengo en mi cabeza un libro que espero que alguien me ayude a escribirlo".

Hoy, Moria hace teatro con “Cuestión de género”, en el Metropolitan, junto a Jorge Marrale.

Cuáles fueron las sentidas palabras de Moría para resumir su amor con Galmarini.

“Siento que hoy estoy viviendo el buen amor. Nada de aleteo. El abrazo de compañero de vida. Galma también me cambió algunas cosas… Es una pareja superdivertida. Por primera vez duermo de la mano. Yo no estaba acostumbrada a eso. Pero como duermo boca arriba, él me toma de la mano. Vivimos la adultez extrema y experimentamos cosas de la adolescencia”.

—¿Qué cosas comparten en la cotidianidad?

—Lo bueno es que ninguno de los dos intentó cambiarle sus costumbres al otro. Los sábados, por ahí, hasta podemos mirar box. Leemos, compartimos café con amigos. Puedo también acompañarlo a la cancha a ver a Boca. Cuando tiene día libre viene a casa o al revés. Él recuperó su identidad y a los 83 está viviendo nueva plenitud.

