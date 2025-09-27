Así combinó Nicole Neumann un vestido verde agua con las botas más cancheras de la temporada

Nicole Neumann es una de las celebrities que es referente de la moda en Argentina. A diario, comparte los outfits que generan inspiración en el mundo fashionista por su glamour, elegancia y versatilidad. En este caso, la top model generó todo tipo de reacciones positivas al mostrar una arriesgada combinación: un vestido de estilo romántico y boho chic con unas botas texanas de taco bajo.

Nicole Neumann marca tendencia en esta primavera-verano 2025/2026

Cuando se habla de moda y belleza, el nombre de Nicole Neumann está entre los cinco primeros puestos. Desde pequeña, la modelo incursionó en el ambiente artístico que la llevó a consagrarse como una de las top models más carismáticas y versátiles. Es por ello que su imagen es fuente de inspiración de miles de mujeres que buscan en ella un referente de frescura, elegancia y glamour.

Nicole Neumann | Instagram

Con impronta propia, la fashionista mostró cómo lucir un vestido estilo romántico y boho chic color verde agua con unas botas texanas de caña alta y tacos bajos. Este diseño de Natalia Antolín está compuesto por tirantes finos, un escote adornado con delicados detalles de encaje y cintura definida. Asimismo, resaltó su espalda que la dejó cien por ciento descubierta con un delicado lazo en la zona de los omóplatos que sostenían los tirantes. En la parte baja, se destacó por su falda 3/4, amplia, con bolsillos en ambos laterales y con vuelo, que también llevó un bordado en el ruedo.

Para cortar con la dulzura de su atuendo veraniego, utilizó unas botas estilo texanas de caña alta con costuras blancas y detalles de tachas. Como accesorio, eligió una bandolera rígida de cuero negro y tiras black and white que combinó con su calzado. Ambas piezas le agregaron un tono western a su moderno look jugando con dos narrativas de estilos.

Nicole Neumann | Instagram

Su make up se caracterizó por resaltar la belleza natural de su piel con la tendencia glowy, donde se destaca la luminosidad del rostro y la simpleza en la colocación de los productos. Por lo general, las expertas en belleza utilizan un buen skin care, la colocación de cremas para nutrir la tez y el infaltable gloss. Finalmente, lució su cabello suelto con ondas naturales que aportó movimiento y sencillez.

Nicole Neumann | Instagram

Nicole Neumann demuestra una vez más que su estilo no pasa desapercibido. Al elegir un vestido etéreo y complementarlo con botas estilo cowgirl, la modelo propone un mix de delicadeza y carácter que puede inspirar a muchas amantes de las tendencias. Sus redes sociales siguen siendo una vidriera en la que el mundo de la moda y el espectáculo se encuentran, generando impacto en cada publicación.

NB