Soledad Pastorutti habló sobre el presente y el futuro de sus hijas, Antonia y Regina: “Me han demostrado que van a estar”

Esta semana, Soledad Pastorutti conversó con Héctor Maugeri en una nueva edición de +CARAS. Una charla relajada y profunda, en la que la cantante repasó todos los aspectos de su vida, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Como no podía ser de otra manera, en la gran cantidad de temas que tocó no estuvieron exentas sus hijas, Antonia y Regina.

Soledad Pastorutti habló sin filtro sobre sus hijas, Antonia y Regina

Luego de ´hablar en profundidad de la historia de amor con su marido, Jeremías Audoglio, con quien lleva más de 25 años, Soledad Pastorutti se centró en sus hijas y la familia que conforman. De una manera muy clara, la cantante habló de cómo era cada una, las similitudes con sus padres y su presente y futuro.

Soledad Pastorutti con Héctor Maugeri.

Primero fue el turno de Antonia. Dijo que es “Una cosa increíble”, “una mezcla perfecta” del papá con la mamá. Aseguró que de ella tiene el carácter, algunos gestos y el hecho de que le encantan las fiestas, mientras que de Jeremías la ve más parecida desde lo físico. “Es una nena muy feliz”, aseguró.

Por supuesto que, al mencionarla, fue imposible evitar tocar la fiesta de XV, que fue tapa de Revista CARAS en junio. “Bailó, desde que empezó su fiesta hasta que terminó, con todos Estaba muy ilusionada con sus 15. Pero aparte fue un 15 muy familiar, porque hay muchos 15 que por ahí me dividen un poco, ¿viste? La etapa de los más grandes que van a comer y después vienen los pibes y bailan. Ella mezcló todo”, explicó la cantante.

También se refirió al momento que se hizo viral: su vídeo cantando mientras su hija se veía completamente emocionada. Aseguró que la familia de Jeremías fue la que le pidió que interpretara brindis y que ella le preguntó a Antonia si quería que así lo hiciera, regalando una de las escenas más lindas de la celebración.

Luego de esas palabras, Soledad puso el foco en su otra hija. “No puedo dejar de hablar de Regina, que ya vas a ver la que se viene cuando cumpla 15”, dijo divertida, para después explayarse.

“Es terrible, pero es terrible lindo”, contó y añadió que tiene mucho carácter y que se defiende, algo que le gusta de su personalidad. Sin embargo, también aclaró que termina siendo ella misma la que la “baja a tierra” muchas veces.

Soledad Pastorutti con su hija Regina.

Para finalizar, Soledad Pastorutti dejó una frase muy significativa sobre la familia que ha formado. Mientras hablaba de la fama, de lo que significa ser exitosa y de lo efímero del aplauso, aseguró: “Mi marido y mis hijas me han demostrado que van a estar en las buenas y en las malas.”