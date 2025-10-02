Soledad Pastorutti: “Cuando cumplí 40 pensé que ya estaba todo terminado”

Soledad Pastorutti fue la invitada de lujo al nuevo programa de +CARAS. Conversando con Héctor Maugeri, la cantante habló de muchos de los aspectos más importantes de su vida y de su carrera. Uno de los que más llamó la atención fue, sin dudas, su relación con el paso del tiempo y el momento en el que su cabeza hizo un click al respecto.

La crisis que pasó Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti debutó en Cosquín en enero del 1996, en lo que sería la piedra fundacional de una carrera que lleva, ya, 30 años. Sin embargo, a pesar de las tres décadas sobre los escenarios y la manera en la que ha acompañado a generaciones enteras de las familias argentinas, no deja de ser una persona joven, que apenas llegó a los 45.

Soledad Pastorutti con Héctor Maugeri.

En la charla con Héctor Maugeri, Soledad habló del paso del tiempo y de su percepción sobre lo mismo. Sorpresivamente, explicó la manera en el que el cambio de década la afectó y de la sensación de final que le dio llegar a los 40.

Mientras hablaba de su trayectoria, de su trabajo y de la relación con sus hijas, la cantante admitió que siempre fue de ponerle mucho el cuerpo a su profesión y lo apasionada que es. En ese contexto lanzó: “Cuando cumplí 40, voy a decir algo terrible, pero sentí que ya estaba”.

“No me veía más corriendo, ni haciendo deporte, ni cantando Yo ya había flasheado un ‘Se va terminando esto””, continuó. Una declaración que quiso poner en evidencia las consecuencias que ese pensamiento inicial había traído.

Soledad Pastorutti.

Tras esa primera frase, Soledad Pastorutti explicó por qué se había producido esa situación y la manera que encontró de sobrellevarlo. “A las mujeres mucho no nos dicen que hay un montón de cuestiones que nos pasan por el cuerpo y que tienen una explicación. Que tienen que ver con tu edad, con las hormonas. Entonces, de a poco, fui nutriéndome de gente que sabe y entendiéndome y entendiendo qué me pasaba y aprendiendo también a ayudarme. Hoy, con 45, me veo y digo, ‘soy una piba’ ”, cerró.

Luego esas declaraciones, Héctor Maugeri habló de la vida fuera del escenario de cada artista y de los momentos de Soledad que se viven cuando se bajan del escenario. “Encima el nombre que me pusieron”, respondió la cantante entre risas, lo que llevó a que el conductor bromeara y le dijera que entendía la depresión que había vivido.

“Pasás de todo a nada en cuestión de segundos. Del grito de la gente, desaforado, a tu casa con un silencio total”, se explayó Pastorutti, ya mucho más seria. “La familia comprende, pero me ven como que soy la mamá, que soy la esposa, no como que soy la que estaba arriba del escenario. O soy, pero no al 100%”, concluyó.

Soledad Pastorutti charlando con Héctor Maugeri.

De esta manera, Soledad Pastorutti abrió su corazón con Héctor Maugeri y reveló uno de los momentos de mayor introspección que vivió en su vida. La llegada de los 40, repercutió de manera muy clara y, aunque por fortuna pudo atravesarlo, aún hoy recuerda lo que sintió en aquel entonces.