Elba Marcovecchio confirmó que Jorge Lanata no se enteró de todo lo que pasaba con sus hijas: "Hubiera sido terrible"

Elba Marcovecchio tuvo una charla muy sentida con Héctor Maugeri en +CARAS, en la que recordó su vida con Jorge Lanata. A pesar de homenaje al periodista y de la emoción por repasar algunos de los momentos más lindos que habían pasado juntos, fue inevitable tocar uno de los temas más complicados: el terrible conflicto con las hijas del periodista.

El conflicto con las hijas de Jorge Lanata

Al hablar de la herencia de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio aclaró de inmediato que ella no se está ocupando de todo lo que refiere a ese testamento. Dijo que, a pesar de ser abogada, sería “terrible para ella” tener que ver los expedientes.

Elba Marcovecchio.

Esa declaración, lógicamente, llevó al tan conocido conflicto con las hijas del periodista. En ese contexto, lo primero que marcó la abogada es que se encuentra muy triste por todo lo que pasó y, sobre todo, dolida. “Por más Jorge fuera una persona pública, había una parte de su vida muy importante que era absolutamente privada y así debe ser”, sostuvo.

En esa línea, también explicó que consideraba que los conflictos dentro de la familia debían quedarse en el ámbito privado, algo que no sucedió. “Te voy a hablar un poquito como abogada. Una de las mayores recomendaciones que das es que en las cuestiones de familia, se mantenga la privacidad y la reserva, porque los daños son irreparables cuando todas las cuestiones se hacen públicas. Uno como abogado procura mantener todo lo más reservado posible porque al principio hay mucha turbulencia”, dijo.

Elba Marcovecchio con Héctor Maugeri.

Tras esas apreciaciones, Elba advirtió que no tenía intenciones de hablar puntualmente de las hijas de Jorge Lanata, aunque, manteniendo su rol de abogada, dejó algunas apreciaciones que parecieron dirigirse directamente a lo sucedido. “Como abogado, siempre tratás de preservar porque hay cosas que se pueden lograr de otra manera, sin dañar tanto”, sentenció.

Elba Marcovecchio explicó cómo se preservó a Jorge Lanata por fuera del conflicto

Ante esta situación, Héctor Maugeri quiso saber si Jorge Lanata supo todo lo que sucedía con sus hijas y el conflicto que mantenían con ella. La abogada, confirmó que no, que creía que el periodista no estaba al tanto de todo lo que pasaba porque “hubiera sido terrible” para él.

Elba Marcovecchio con Jorge Lanata.

Sin embargo, también marcó que toda esa situación tenía “una doble cara”. “Estábamos en Santa Catalina. Estábamos haciendo la rehabilitación. Había muchas esperanzas”, concluyó Elba Marcovecchio.