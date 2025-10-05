Así fue el cumpleaños de Paula Chaves: baile hasta el amanecer, rodeada de famosos y la compañía de Pedro Alfonso

Paula Chaves celebró sus cumpleaños número 41 con una fiesta a pura alegría y baile, rodeada de amigos, colegas y familiares. La conductora compartió en sus redes algunos momentos del evento, donde se la vio contenta y relajada en una fiesta con que contó con la compañía de su esposo, Pedro Alfonso, y un gran grupo de figuras del espectáculo.

Minutos antes del festejo, la modelo y presentadora publicó en sus historias de Instagram una divertida imagen desde el auto, donde escribió: “Llegando tarde a mi propia fiesta”. En la siguiente, mostró a Alfonso al volante y agregó con humor: “No quiero echar culpas, pero…”, dando a entender que él era el responsable del retraso.

Pedro Alfonso

Así fue el cumpleaños de Paula Chaves

La demora no afectó en absoluto el ánimo del festejo, que fue todo un éxito. En las historias que compartieron sus invitados se puede ver el clima de diversión y baile que dominó la noche.

Evelyn Botto, compañera de Chaves en la plataforma de streaming Olga, publicó un video en el que aparece bailando con Nacho Elizalde, también integrante del equipo, mostrando que la pista estuvo encendida desde temprano.

Cumpleaños de Paula Chaves

Gimena Accardi, otra de las figuras invitadas, compartió imágenes del momento más especial: cuando Paula soplaba las velitas frente a una gran torta con bengalas y aplausos de fondo. En las fotos, la actriz la felicitó con un cálido “Te amo”, dejando ver la amistad entre ambas, quienes también comparten trabajo en Olga.

Cumpleaños de Paula Chaves

Por su parte, Mery del Cerro y Brenda Gandini también fueron parte de la celebración y, desde sus propias cuentas, subieron videos en los que se ve a Chaves emocionada mientras sopla las velas, rodeada de sus amigos.

Cumpleaños de Paula Chaves

Rodrigo Noya tampoco faltó: publicó una selfie junto a Marcela Kloosterboer y Paula, acompañada del mensaje “¡Feliz vida, Pau!”, reflejando el buen clima que reinó durante toda la noche.

Cumpleaños de Paula Chaves

El festejo, que se extendió hasta el amanecer, combinó música, baile y muchas risas. Con su característico estilo y su grupo de amigos fieles, Paula Chaves sus 41 años de la mejor manera: rodeada de cariño, amigos, colegas y familia que la hicieron disfrutar de cada instante en su noche.

