Thiago Medina salió de terapia intensiva: cómo sigue su recuperación

Después de tres semanas en estado crítico, Thiago Medina dejó la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Luego de darle la buena noticia a su familia, desde el centro médico detallaron cómo continuará la recuperación del exparticipante de Gran Hermano, que el pasado 12 de septiembre protagonizó un violento choque con su moto.

Thiago Medina salió de terapia intensiva: qué dice el nuevo parte médico

El pasado 12 de septiembre, Thiago Medina protagonizó un grave accidente en moto que le provocó múltiples heridas. El influencer fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde tuvo que ser intervenido en tres ocasiones. Ahora, continúa con su rehabilitación en una habitación de cuidados intermedios.

Thiago Medina

Según el último parte médico, el exparticipante de Gran Hermano se recupera y evoluciona favorablemente: “Atravesó con éxito tres cirugías y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas ni vía central para recibir medicación”, informaron desde el hospital.

Además, la directora ejecutiva del centro, Dora Agüero, explicó cómo seguirá esta nueva etapa: “Ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”.

Thiago Medina y su hija

Por último, desde el hospital destacaron lo complejo que fue atenderlo después del violento choque. “El cuadro era tan severo que el equipo debió realizar un abordaje inmediato por hemoneumotórax. Este procedimiento le salvó la vida, ya que presentaba uno de los pulmones colapsados”, detallaron.

El accidente ocurrió en la localidad de Francisco Álvarez, cuando la moto que conducía Thiago Medina chocó contra un auto. Si bien mejora con el paso de los días, la investigación sobre las circunstancias del siniestro continúa en curso, mientras su familia celebra cada avance en su recuperación.