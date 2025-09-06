En Panamá y junto a Pedro Alfonso, así fue el cumpleaños de Paula Chaves

Este sábado, Paula Chaves cumplió 41 años y lo festejó a lo grande rodeada del amor de su marido Pedro Alfonso y sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filippa. A diferencia de las extravagantes fiestas a las que nos tienen acostumbrados los famosos de su talla, la modelo aprovechó su viaje en familia para disfrutar de actividades recreativas para grandes y chicos.

En sus historias de 24 horas, la polifacética artista compartió las imágenes y los videos más tiernos y divertidos, donde no faltaron los paseos por uno de los lugares más icónicos de Panamá y los desafíos gastronómicos.

Paula Chaves junto a su familia | Instagram

Paula Chaves celebra su cumpleaños junto a Pedro Alfonso y sus tres hijos

La simpatía y la autenticidad que transmite Paula Chaves traspasa la pantalla de las redes sociales en la cual es acreedora de más de 4,6 millones de seguidores. Sus proyectos laborales como viajes en familia y momentos compartidos son aclamados por sus fanáticos, quienes les dejan cientos de comentarios de cariño. Es por ello que, una vez más, la bailarina compartió los momentos más íntimos del festejo de su cumpleaños número 41.

Paula Chaves hace yoga junto a su hijo | Instagram

El clan Chaves-Alfonso asistió a la Avant Premier de "La casa de las muñecas de Gabby", cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 17 de octubre. Una vez finalizado el evento, la polifacética artista fue invitada a formar parte de una merienda pensada con la decoración temática del film juvenil junto con la tradicional torta. Allí se animó al desafío de decorar muffins junto al actor y padre de los pequeños.

Más tarde, la conductora formó parte junto a sus pequeños herederos de una clase de yoga con colchonetas y elementos didácticos personalizados. Además, durante el día recorrió el Canal de Panamá en una embarcación que circuló sobre el mar Caribe y el Océano Pacífico por los paisajes más hermosos de América Central.

Por su parte, el productor televisivo y compañero de vida le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram: "Feliz cumple mi amor. Que seas feliz siempre que siempre seas consciente de lo feliz que nos haces. Soy muy afortunado de tenerte y por eso quiero todos los días que vos te sientas afortunada. Completa". Finalmente, culminó su extenso mensaje con un deseo a futuro: "Nunca dejemos de tratar de entendernos. Te amo y amo ver como haces brillar a todo lo que te rodea. A seguir llorando de risa. Te miro, te miro y te admiro. Muy feliz cumple Pau. Muy feliz cumple mi amor".

Una vez más, Pedro Alfonso aprovechó para homenajear a la panelista de OLGA, de quien se enamoró cuando era concursante de Bailando Por Un Sueño. Desde ese entonces, sellaron su historia de amor con la concepción de Olivia, Baltazar y Filippa formando una de las familias más queridas del ambiente.

Paula Chaves y Pedro Alfonso recorrieron el Canal de Panamá | Instagram

Quienes también saludaron a Paula Chaves en este día especial fueron sus amigas Marcela Kloosterboer y Mery del Cerro. Ambas les enviaron sus afectos a través de publicaciones junto a ella cuyas imágenes fueron reposteadas por la esposa de Pedro Alfonso.