Gerardo Romano contó cómo lucha contra el Parkinson día a día: “Tener a la muerte pisándote los talones”

Gerardo Romano habló sobre cómo enfrenta el Parkinson en su vida cotidiana, y lo hizo con una mirada personal que combina actividad física, trabajo escénico y reflexión. En un diálogo íntimo, el actor reveló cómo convive con el diagnóstico y qué herramientas fue encontrando para mantenerse activo.

Gerardo Romano dio detalles de su lucha diaria contra el Parkinson

Gerardo Romano habló públicamente sobre cómo enfrenta el Parkinson, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2024 y que, desde entonces, forma parte de su rutina diaria. En una entrevista con Víctor Hugo Morales en AM750, el actor compartió reflexiones profundas sobre su estado de salud, el paso del tiempo y la manera en que el diagnóstico modificó su día a día.

Gerardo Romano

“Estoy todo lo bien que puedo. Trato de no hacerle cargo a los demás de mi ánimo o mi mirada sobre el tema”, expresó el actor, dejando en claro que su enfoque frente a la enfermedad es personal. Según contó, él continúa trabajando en teatro con su unipersonal Un judío común y corriente; destacó que mantenerse activo es una de las claves para sobrellevar el Parkinson.

“La obra me salvó en el sentido existencial y profundo de la vida, de darme elementos para expresarme en la realidad”, comentó. Gerardo Romano detalló sobre la importancia de la actividad física en su día a día. “Nado tres veces por semana. El esfuerzo físico es fundamental. Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”, comentó.

Gerardo Romano

Durante la entrevista, el intérprete se refirió a cómo el Parkinson lo llevó a replantearse aspectos de su vida. “Quizás lo que más me consuela saber es la finitud. Hay como una abreviación en lo que se produce este fenómeno neurodegenerativo. De repente, la característica que tiene es que se apuran los plazos de avejentamiento arterial”, explicó el artista.

Una de las frases que más resonó entre los seguidores de Gerardo Romano fue su reflexión sobre la muerte: “Te diría que es algo hasta didáctico saber que tenés a la muerte pisándote los talones. Te enseña a vivir más intensamente”. Con estas palabras, dejó entrever que el diagnóstico no solo lo enfrenta a una condición médica, sino también a una mirada distinta sobre su presente.

Gerardo Romano

En la misma línea, el actor recordó cómo fue el momento en que reveló ante el público su enfermedad. “Yo no puedo en la función parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo”, comentó.

Por su parte, Gerardo Romano habló a lo largo de la entrevista sobre su trayectoria, sus inicios en televisión y su formación como abogado. “Entendí enseguida cómo era el juego actoral. Como era abogado, en una carrera universitaria se incorpora el método del conocimiento. El conflicto es entre tal y tal para que haya un opuesto dramático. Entendí claramente las reglas del juego escénico”, concluyó.

Gerardo Romano

Gerardo Romano contó cómo lucha contra el Parkinson día a día, con una rutina que combina trabajo, ejercicio y reflexión. A través de sus palabras, compartió cómo transita esta etapa con claridad, sin perder el vínculo con el escenario ni con sus hábitos cotidianos. Su mirada sobre el paso del tiempo y la presencia constante de la enfermedad se vuelve parte de una experiencia que elige vivir con intensidad.

VDV