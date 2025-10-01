El anuncio inesperado de las Trillizas de Oro que emocionó a sus fans: “Estén atentos”

María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, conocidas popularmente como Las Trillizas de Oro, han marcado a generaciones enteras con su música y presencia en televisión. Y es que desde niñas destacaron por su talento y lograron convertirse en figuras reconocidas no solo en el país, sino también a nivel internacional.

Las Trillizas de Oro

En las últimas horas, Las Trillizas de Oro sorprendieron a todos al publicar en redes sociales un video donde se las ve nuevamente cantando en un estudio de televisión. La publicación causó revuelo de inmediato entre sus seguidores, quienes se emocionaron ante la posibilidad de un regreso musical tras varios años de ausencia.

El inesperado anuncio de las Trillizas de Oro

El video que compartieron en su cuenta oficial de Instagram, muestra a las tres hermanas interpretando juntas, como en los primeros años de su carrera. La escena fue acompañada de un mensaje que adelantó novedades: “Ay, ay, ay. Empezó octubre y con este mes se viene un nuevo soundtrack para sus vidas. Estén atentos”.

Aunque no brindaron mayores detalles, la frase alcanzó para ilusionar a sus fanáticos. Los comentarios en la publicación se multiplicaron rápidamente, con cientos de seguidores expresando su entusiasmo y expectativa ante lo que parece ser un regreso formal a la música: “¡Qué ganas de escuchar el tema!”, “¡Bellas. Que lindo verlas en un estudio de grabación!” y “¡Diosor x 3. Únicas e irrepetibles!”, fueron tan solo unos de los mensajes en donde sus admiradores plasmaron en la publicación.

La impresionante carrera de Las Trillizas de Oro

Los inicios de Las Trillizas de Oro se remontan a la infancia, cuando con apenas 8 años comenzaron a cantar y tocar la guitarra. Poco después, fueron descubiertas en Sábados Circulares, el recordado programa de Nicolás Mancera, lo que les permitió grabar su primer LP con canciones de Palito Ortega.

Trillizas de Oro en su infancia

El reconocimiento internacional llegó en 1978, cuando Julio Iglesias las convocó para formar parte de su coro. Las Trillizas de Oro acompañaron al cantante en giras mundiales y grabaciones, alcanzando popularidad en Europa y consolidándose como un fenómeno artístico. Además, expandieron su trayectoria a la televisión infantil, la publicidad, el cine y varios discos, entre ellos La música de las 3 Marías y Con Mucho Amor, que se sumaron a una carrera diversa e inmensa.