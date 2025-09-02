En una íntima entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Juan Alberto Mateyko abrió su corazón y reveló la verdadera razón de su separación con Naanim Timoyko, con quien compartió 20 años de amor, matrimonio e hijos.

Mateyko y Timoyko se casaron en 1988 y permanecieron juntos hasta 2008. Durante esas dos décadas formaron una familia y compartieron tanto momentos de felicidad como también dificultades. De ese vínculo nacieron Rosa María, publicista que vivió varios años en Barcelona, y Juan Bautista, quien mantiene un perfil bajo.

Juan Alberto Mateyko recordó su relación con Naanim Timoyko.

Consultado por Maugeri sobre lo que lo enamoró de la ex vedette y bailarina, el conductor de La movida del verano fue contundente: “De Naanim Timoyko me enamoró todo”. Y sobre lo que ella significó en su vida, reafirmó: “Fue el amor de mi vida, lejos”.

Fruto de esa relación llegaron sus hijos, mientras Naanim decidió priorizar la maternidad por sobre su carrera artística. “Me dio dos hijos maravillosos. Ella un día dijo: ‘Yo no puedo seguirte tu ritmo. Yo quiero dedicarme a criar a nuestros hijos’”, destacó Mateyko, recordando la decisión que llevó a Timoyko a poner en pausa su trayectoria.

Naanim Timoyko

Vale recordar que Naanim Timoyko integró como bailarina el elenco de Tango Argentino, el espectáculo que en los años 80 y 90 revolucionó el género a nivel mundial. Con esa compañía recorrió el mundo durante una década, brilló en París, Canadá y Broadway, y fue parte de la explosión internacional del tango.

Juan Alberto Mateyko reveló la verdadera razón de su separación con Naanim Timoyko

Pero más allá del amor, la familia y los sueños compartidos, la pareja no pudo sostener la relación. Cuando Maugeri le preguntó cuándo sintió que el amor empezaba a apagarse, Mateyko respondió sin rodeos: “Uno no se separa de un día para el otro. Apareció una discusión, nunca violencia, nunca. Te lo puede decir ella. Pero sí indiferencia, que es peor a veces. Las dos cosas. Faltaba diálogo”.

Juan Alberto Mateyko con sus dos hijos, Rosa y Juan Bautista.

Con total honestidad, agregó: “Y la culpa no era de ella ni era mía, era de los dos que no nos animábamos a encarar el tema, dialogar, conversar”.

De esta manera, durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Juan Alberto Mateyko dejó en claro que la verdadera razón de su separación con Naanim Timoyko no estuvo marcada por un escándalo, sino por la indiferencia y la ausencia de algo tan esencial como el diálogo. A pesar de su divorcio, su relación se mantuvo marcada por un profundo cariño, especialmente en lo que respecta a la crianza y acompañamiento de sus hijos, consolidando así un lazo inquebrantable más allá del tiempo.

MDP