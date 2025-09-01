El divertido video de Fabián Cubero con el que deschavó a Sienna, Allegra e Indiana Cubero sobre sus personalidades

La complicidad entre Fabián Cubero y sus hijas Allegra, Sienna e Indiana Cubero, volvió a salir a relucir. En las últimas horas, el histórico futbolista de Vélez Sarsfield compartió un divertido video en su cuenta personal de Instagram donde mostró las debilidades de las tres adolescentes.

Con un flotador de goma sujetado con las manos, el ex deportista jugó a “El tag de los hijos” dejando al descubierto las entidades de sus herederas: “Amo estos momentos de diversión con mis hijas/hijo”.

Allegra, Sienna e Indiana Cubero | Instagram

El divertido video de Fabián Cubero con Allegra, Sienna e Indiana Cubero

Allegra, Sienna e Indiana Cubero se sumaron al desafío de quedar expuestas en las redes sociales a través de un divertido video que protagonizaron junto a su padre, Fabián Cubero. El mismo consistía en que el progenitor marque cuál de las tres cumplía con los requisitos señalados por una voz virtual.

Con un flotador de goma, la pareja de Mica Viciconte señaló con énfasis quién era la más “ordenada”, la más “enojona”, la más “celosa”, la más “renegona” hasta incluso quién era la más “pedorra”. Las jovencitas se reían y hasta se iban sorprendiendo a medida que iban siendo “golpeadas en la cabeza” por el juguete acuático.

Todo venía siendo un chascarrillo hasta que el excapitán de El Fortín se topó con una pregunta que hizo referencia a su exesposa Nicole Nuemann: “¿Quién es la nena de mamá?”. Haciendo uso de sus habilidosas gambetas, marcó a la joven del medio y dejó que se escurra el tenso momento.

Las redes sociales se convirtieron en una especie de tribunal acusador donde se condena -o no- los actos de los usuarios más populares de la red. Por tal motivo, lo que comenzó siendo un divertido chascarrillo entre la vorágine cotidiana que atraviesa Fabián Cubero con sus hijas adolescentes Allegra, Sienna e Indiana Cubero, se transformó en blanco de crítica para los moralistas.

Es así que el ahora entrenador dividió las aguas entre quienes defendían y celebraban su complicidad y el tiempo compartido con sus niñas y quienes condenaban la “violencia” ejercida, al punto tal que la caja de comentarios en la famosa plataforma de la camarita se convirtió en un ring virtual donde los usuarios defendieron con uñas y dientes su postura.

Fabián Cubero junto a sus cuatro hijos | Instagram

Lejos de sumarse a los mensajes donde los cibernautas se horrorizaban ante semejante puesta en escena, Fabián Cubero hizo caso omiso y optó por la decisión de llamarse al silencio y quedarse con ese popular juego que protagonizó junto a Allegra, Sienna e Indiana Cubero.

NB