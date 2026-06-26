Verónica de la Canal, diseñadora: "Antes los futbolistas se vestían para impresionar a los demás, ahora se visten para ellos"

En una entrevista exclusiva para el programa Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, la reconocida diseñadora Verónica de la Canal brindó su mirada experta sobre la evolución del estilo de los jugadores de la selección argentina, en el marco de la Copa Mundial 2026. Durante su visita, la estilista analizó los looks de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Verónica de la Canal analiza los looks de Lionel Messi y Rodrigo de Paul

Con una visión aguda y detallista, Verónica de la Canal destacó cómo la moda en el fútbol ha cambiado sustancialmente en las últimas dos décadas. En su visita por Caras TV, la diseñadora se refirió a los outfits que lucen los campeones del mundo, las nuevas estrellas de la moda y el mundo fashionista.

Verónica de la Canal//Instagram

Durante el programa se repasaron los looks de algunos jugadores de fútbol, el primero en analizar, fue el grandioso Lionel Messi, quien está haciendo un destacado papel en el Mundial y al parecer también, en la moda. Al mirar las imágenes del capitán del seleccionado, la diseñadora explicó: “Ahora está toda esta moda del lujo silencioso, que es un poco no estar exhibiendo la marca, cosa que me gusta mucho”.

La especialista en looks explayó sobre la nueva tendencia que prefieren muchos futbolistas. “Antes los futbolistas se vestían para impresionar a los demás; ahora, con el lujo silencioso, se están vistiendo más para ellos. Cada uno con su personalidad”, agregó, destacando la importancia de la autenticidad en la forma de vestir de estos deportistas.

Lionel Messi//Instagram

En ese sentido, Verónica fue clara al hablar de algunos referentes del equipo nacional, observando las fotografías de La Pulga y Rodrigo De Paul por la pantalla de Caras Glam: “Uno es como más pop, ¿viste? De Paul es más fashionista y Messi tiene un estilo un poco más sobrio”.

Esta comparación refleja cómo, incluso dentro del mismo contexto, cada jugador transmite una imagen única que va más allá del campo de juego. “Hace 20 años atrás pensar que un futbolista iba a entrar con una cartera colgada era impensado”, rememoró la diseñadora, subrayando cuánto ha evolucionado la relación de los hombres del deporte con la moda y los accesorios.

Verónica de la Canal destacó la nueva tendencia de los jugadores de la selección nacional

En su análisis sobre los outfits de los jugadores de la selección nacional, la diseñadora destacó que la presencia de bolsos y complementos en el vestuario masculino es algo más habitual, especialmente con piezas exclusivas. "Ahora tienen el bolso que le combina con el zapato. Hermes es ese bolso, edición limitada”, reveló De la Canal, mostrando un conocimiento profundo sobre las marcas de lujo preferidas por los futbolistas argentinos. Este detalle demuestra cómo estos íconos deportivos son no solo referentes en el deporte, sino también influencers en tendencias de moda.

Rodrigo de Paul//Instagram

Además, la diseñadora extendió su observación hacia el entorno que rodea a los jugadores: “Hoy los jugadores de fútbol marcan tendencia al igual que las mujeres que los acompañan”. En efecto, las parejas de los futbolistas también son figuras públicas que influyen y son parte de la escena fashionista relacionada con el fútbol.

La aparición de Verónica de la Canal en Caras Glam permitió descubrir cómo la moda y el deporte se entrelazan en la actualidad, transformando a los futbolistas en verdaderos íconos de estilo que eligen prendas y accesorios con intencionalidad y criterio estético propio. Su análisis resalta que el cambio no solo es una cuestión de vestuario, sino también de actitud frente a la imagen pública.