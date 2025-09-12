El verdadero motivo por el que Verónica de la Canal no entregó en persona su diseño a Katy Perry y qué papel tuvo CARAS

Verónica de la Canal es una de las diseñadoras más importantes de la industria argentina. Su estilo barroco y rebelde invita a fusionar diferentes texturas y diseños, conformando prendas que llaman la atención por su volumen y presencia. Es así como trabaja con diversas celebridades como Juli Poggio, Flor Peña y la banda de jóvenes K4OS. Sin embargo, tuvo la posibilidad de que una cantante internacional conociera su estilo fashionista. Le preparó una pieza exclusiva a Katy Perry, pero no pudo estar presente al momento de entregar el regalo.

La fascinante anécdota de Verónica de Canal y el corset que le dio a Katy Perry

La relación entre Verónica de la Canal y la banda argentina K4OS es muy cercana. La diseñadora se encarga del vestuario en importantes eventos de gala para las cuatro integrantes, Mariana Taurozzi, Ines Civit, Mercedes Bitzer y Lynette Ladelfa. Con un estilo barroco y rebelde, las artistas llegan luciendo las mejores piezas de su vestuarista de confianza, donde imprime el estilo de cada una, y los personajes que crean a través de sus canciones.

Es así como, junto a de la Canal, fueron invitadas a disfrutar del concierto de Katy Perry, el mismo día del evento de CARAS Moda, donde presentó su nueva colección. Es por eso que, para la ocasión, la couturier decidió prepararle a la cantante estadounidense un obsequio especial y exclusivo. Se trata de una pieza de su corsetería en lame color hielo con hebillas de strass. Además, un mini vestido al tono bordado a mano en cristales. Sin embargo, y con el regalo en la mano, Verónica de la Canal no pudo ser la que le entregara el regalo a la artista, ya que el exclusivo evento de la revista la esperaba.

"Estaba esperando para entrar a conocer a Katy Perry, con las chicas de K4OS. Pero me fui corriendo para llegar a la tapa y el desfile del CARAS Moda", contó en exclusiva a CARAS. A pesar de ella no estar presente, las artistas decidieron ser las que se lo entregaran y la emoción de la estadounidense quedó grabado por los presentes. "Al momento en que me fui, ellas entraron y le entregaron el corset de parte mía. Katy preguntó por mí y se volvió loca", relató la couturier. En el video, Perry destaca la pieza diseñada para ella, asegurando que dentro de poco lo lucirá para todos sus fanáticos.

El video del momento de la entrega se viralizó en redes sociales, debido a la genuina reacción de la estrella internacional como por el gran diseño realizado por Verónica de la Canal, que se alinea perfectamente al estilo de Perry.

Verónica de la Canal es una de las diseñadoras argentinas más importantes y emblemáticas de los últimos años. Su estilo fashionista se destaca por el de sus compañeros, por su pasión al romper con los estereotipos de los diseños clásicos. Es así como se volvió de las elegidas por muchas artistas jóvenes que marcan el paso alrededor del mundo, y es halagada por las celebridades más observadas en su llegada al país. Su presencia en el evento de CARAS Moda vino cargada de una anécdota inigualable para ella, a pesar de no haber podido estar presente con Katy Perry.

