Pampita reveló un dato desconocido de ella y lo relaciónó con sus matrimonios: "Capaz por eso fue que me fue como me fue”

Pampita vive un gran momento. Desde Estados Unidos realiza la cobertura del Mundial 2026 y disfruta de su estadía en tierras norteamericanas, siendo parte de una competenia de la que es fanática, apoyando a la selección. Y desde allí fue que recientemente contó en vivo por DGO un dato sobre su vida privada que pocos conocía, y que sorprendió a sus compañeros de ciclo.

Sin embargo, lo que generó más atención fue la reflexión que hizo la modelo al relacionar este dato con sus vínculos amorosos, puntualemente con las parejas con las que contrajo matrimonio.

Pampita sobre el posible motivo del "fracaso" de sus matrimonios

Pampita es una de las modelos más queridas tanto por su labor como por su gran conquista que hizo en el público por su personalidad; por ello, diversos aspectos de su vida privada son de gran interés. Por su puesto que su vida amorosa es una de los aspectos de los que se habla respecto a la mujer de 48 años, que tuvo grandes amores, y también escándalos.

Lo cierto es que cada una de las parejas que conformó las compartió públicamente, como así también sus rupturas, y en diversas ocasiones indicó que ella es una enamorada del amor, de allí su apuesta por sus romances. Pero lo cierto es que con dos de esas parejas contrajo matrimonio: con Martín Barrantes en 2002 y en 2019 con Roberto García Moritán. Ambos terminaron en divorcio.

Y fue de ellos dos que recientemente Pampita se acordó. En las últimas horas, en una relajada charla con Andy Kusnetzoff para DGO la modelo indicó que no consume alcohol. “No, nunca probé ningún tipo de alcohol”, determinó e indicó que suele tomar limonada y cerveza sin alchol.

Este dato generó curiosidad en el conductor sobre el consumo de bebidas con alcohol en los eventos donde asiste, pero también preguntó :¿Y en tus casamientos?”: Y Pampita no dudó en responder: “Siempre brindé sin alcohol. Capaz por eso fue que me fue como me fue”. La filosa frase estuvo cargada de humor por parte de la modelo, que generó risa entre los presentes.

Cabe recordar que el primer matrimonio de la también conductora con Martín Barrantes tuvo una duración de dos años, efectivizando el divorcio en 2005. MIentras que con Roberto García Moritán se casó en 2019 y se separó cinco años más tarde. Por ello, aunque no los nombro, Pampita refirió a sus dos "rupturas" con los hombres con los que decidió casarse.