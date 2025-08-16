Cuánto cuestan los capibaras de chocolate de Damián Betular para el Día del niño: precio y cómo conseguirlos

Los capibaras o más conocidos en Argentina como carpinchos llegaron para quedarse. Cada tienda está repleta de tiernos peluches y juguetes inspirados en este animal, que se volvió el favorito de los más pequeños. En este sentido, Damián Betular pensó en cómo sorprenderlos en el Día del Niño con una propuesta diferente, exquisita y que, por supuesto, siga la "capimanía". Así surgió "Don Carpi", una figura de chocolate con un relleno único que es ideal para regalar este domingo 17 de agosto.

Cuánto cuestan los capibaras gigantes de Damián Betular para el Día del niño: precio y cómo conseguirlos

Damián Betular siempre busca innovar y ofrecer en su patisserie los bocados más ricos, irresistibles y originales que logren sorprender a cada cliente. Esta vez, se basó en el Día de las Infancias, que se llevará a cabo el 17 de agosto, y realizó junto a su equipo de pasteleros una figura chocolatosa con leche sabor avellanas, rellena de grageas de dulce de leche y chocolate, inspirada en el furor que causan los capibaras.

Según cuentan desde el negocio del pastelero, "Don Carpi es un carpincho elegante, bonachón y goloso", que llegó para regalar sonrisas, dulzura y mucha ternura. Asimismo, explican que "esta colección repleta de capibaras gigantes busca despertar la imaginación, el juego y el disfrute de los más chicos y de sus familias".

Así como pasó con otras colecciones que incluyó dulces, tortas y galletas inspiradas en alguna tendencia, en esta oportunidad Damián Betular se basó en la fascinación que sienten los más pequeños por estos simpáticos animalitos que comenzaron a estar presentes en todos lados. Sin embargo, hasta ahora un chocolate con su forma era algo impensado y por eso el empresario decidió apostar por esta ingeniosa y original idea.

Esta figura denominada "Don Carpi" tiene una altura de 12 centímetros y tiene al chocolate con leche como total protagonista. Sin dudas, se trata de una opción lúdica, divertida y repleta de sabor que, con un guiño simpático a los carpinchos, invita a disfrutar de un bocado de alta pastelería y compartir de un producto único en un día dedicado a todos los niños del país.

Estos carismáticos capibaras con textura velvet por fuera, relleno crocante y suave por dentro, son de color beige con detalles en marrón claro. Al igual que los animales, logran causar ternura y cariño. Los mismos se pueden comprar de forma online en la página de Betular Patisserie y cuestan 32 mil pesos cada figura.

Además de la forma, sabores que lleva en su interior y la altura de este producto basado en este personaje, en el sitio web del repostero informa que contiene "lácteos, TACC y frutos secos". Un dato importante a tener en cuenta a la hora de realizar la compra.

Precios y características de los capibaras de chocolate de Damián Betular por el Día del niño 2025

Figura de chocolate con leche sabor avellanas, rellena de grageas de dulce de leche y chocolate con leche

Tamaño: 12 cm

Recomendación: Conservar entre 14°C y 16°C.

Precio: 32.000 pesos argentinos

Se consiguen a través de la página web de Damián Betular y se retiran en su local

De esta manera, los capibaras gigantes que lanzó Damián Betular en su patisserie para el Día del niño cuestan 32 mil pesos cada figura de chocolate y se pueden conseguir en la página de su confitería.