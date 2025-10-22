Pampita da un giro en su carrera: su nuevo proyecto tras el final de Los 8 escalones

Tras varios años en la pantalla de El Trece, Los 8 Escalones llegó a su fin, al menos hasta nuevo aviso. En las últimas horas Carolina “Pampita” Ardohain grabó la última edición del histórico ciclo que comenzó conduciendo Guido Kaczka y que, durante este semestre, lo encabezó la top model. Ante esto, la artista fue consultada acerca de sus planes a futuro y las sensaciones que le dejó desprenderse de este formato televisivo que marcó un precedente en su vasta trayectoria televisiva.

La palabra de Pampita tras despedirse de Los 8 escalones

Este martes, Pampita fue abordada por el notero del programa de streaming Ya Fue Todo, donde habló del fin de este ciclo televisivo y de sus planes a futuro, donde formará parte de un proyecto que la hará trascender fronteras. Según sus propias declaraciones, ahora explorará un nuevo rubro en su profesión.

Pampita | Instagram

Al ser consultada sobre la inesperada última transmisión del certamen que premia el saber, la presentadora confesó: “No sabemos si fue el último programa de Los 8 escalones, grabamos el último por las dudas y si nos necesitan volvemos. Yo estoy a disposición, soy empleada del canal y para lo que me necesiten estoy”.

Ante esto, aseguró que formará parte de una propuesta audiovisual que la llena de entusiasmo: “Soy el nuevo rostro de DirecTV para toda Latinoamérica. Va a haber muchas cosas divertidas para hacer el año que viene con el Mundial. Voy a tener la suerte de estar ahí, no puedo adelantar nada, pero termino el año con broche de oro”.

Al parecer, la empresa de comunicación está calentando los motores para lo que es el nuevo año mundialista, donde dio a entender que será parte del reducido grupo de personas que tendrán acceso exclusivo a toda la intimidad de los dirigidos por Lionel Scaloni. En otras palabras, el formar parte de esta multinacional de dará “acceso” al contenido exclusivo de la Scaloneta.

Aunque afirmó que no puede adelantar nada por el pacto de confidencialidad con la productora, la fashionista se muestra entusiasmada por las nuevas oportunidades que se abren en el ámbito televisivo, donde ahora incursionará en el plano deportivo.

Pampita | Instagram

Pampita sobre Los 8 Escalones

Respecto a su paso por la pantalla de El Trece como conductora de Los 8 Escalones, Pampita se mostró sumamente agradecida: "La vida da oportunidades de hacer cosas lindas y para mí trabajar siempre es un placer. Me encantó que me dieran la oportunidad de crecer, hacer un formato que no conocía que era el programa de juegos, nunca lo había hecho. Así que bueno todo sirve y todo es como un escalón más. En la tele es infinito lo que uno puede aprender".

Aunque no pudo brindar mayores detalles de su puesta en escena durante las próximas semanas, la modelo de alta costura dejó una luz de esperanza y no cerró definitivamente las puetas al programa de preguntas y respuestas que día a día entregaba una cifra millonaria a los participantes.

Pampita

Una vez más, Pampita muestra su lado más versátil para adaptarse a los nuevos desafíos que se le presentan. Este anuncio, sumado a su reciente desempeño en Los 8 Escalones, reafirma su capacidad para diversificar su trayectoria profesional, consolidándose como una de las figuras más polifacéticas y destacadas del ámbito televisivo.

