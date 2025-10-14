Pampita se presentó en la gala Fleni 2025, que se llevó a cabo en el Teatro Colón, con un look que se llevó toda la atención. Con un diseño estampado y de estilo elegante, la modelo reafirmó su buen gusto y volvió a dar cátedra de cómo elegir una prenda protagonista.

Pampita se roba todas las miradas con su vestido statement en la gala del Teatro Colón

Para la gala del Teatro Colón, en la que se recaudaron fondos para renovar el equipamiento de Fleni, Pampita escogió un look de Carolina Herrera que combinó elegancia, frescura y vanguardia en partes iguales. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un carrete con imágenes de su atuendo y a los pocos minutos recibió una lluvia de halagos por parte de sus seguidores.

Para esta ocasión de noche, Pampita optó por un vestido largo con estampado floral en blanco y negro, que refleja la estética atemporal de la diseñadora venezolana. La pieza, de líneas fluidas y movimiento etéreo, fue una de las más comentadas en las redes sociales.

Pampita

Lo que más se destacó del diseño fueron, sin dudas, los dibujos de flores y hojas que lleva la pieza. Además, está confeccionado en una tela liviana tipo seda y tiene un cuello alto con lazo, que aportó un aire romántico y distinguido. Este recurso, típico de las colecciones de Carolina Herrera, eleva el outfit con un toque vintage, equilibrando el volumen del vestido con una estructura superior delicada y femenina.

Fiel a su estilo, Pampita lo lució con total naturalidad, destacando su porte y su elegancia innata, y lo completó con accesorios claves: par de aros en forma de flor blanca y un clutch negro. Ambos complementos fueron sobrios y funcionales, tanto así que no compitieron con la imponencia del vestido.

Pampita

En cuanto al beauty look, la top model apostó por un peinado clásico: cabello suelto y semirecogido con tirante hacia atrás. Su maquillaje incluyó tonos neutros y labios nude, lo que acompañó con sutileza sin restar la atención total al outfit. Así, Pampita volvió a confirmar por qué es una de las mujeres más elegantes de la Argentina luciendo un vestido de Carolina Herrera, que fue ideal para la Gala Fleni 2025, ya que equilibró perfectamente entre frescura y glamour con su sello personal.

En resumen, Pampita se robó todas las miradas con su vestido statement en la gala del Teatro Colón, donde se llevó a cabo un evento solidario de Fleni. La presentadora asistió acompañada de su pareja, Martín Pepa, y se mostró feliz en su red social. "Calidad, excelencia, empatía", escribió junto a las postales de su look.