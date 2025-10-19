Dalia Gutmann habló de su crisis con Sebastián Wainraich y sus ganas de separarse: "Es horrible"

La pareja de Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich es una de las más queridas del ambiente artístico. Ambos lograron crear sus carreras profesionales marcando su nombre propio, mientras que, en el plano personal, mantienen un matrimonio que perduró por más de una década. En la actualidad, llevan juntos 24 años juntos, aunque no todo fue color de rosas.

Este domingo 19 de octubre, la humorista estuvo en el programa de Juana Viale, Almorzando con Juana (El Trece) donde habló de la difícil etapa que atravesó en su vida amorosa.

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich | Twitter

Dalia Gutmann contó sus ganas de separarse de Sebastián Wainraich

Este domingo, en el ciclo que conduce la nieta de Mirtha Legrand, los invitados debatieron sobre la vida en pareja y las complejidades de la convivencia. La actriz, motivada por el tema de conversación, recordó la crisis de pareja que atravesó, aunque le agregó un poco de humor para descomprimir la situación. “A mí me pasó de querer separarme, pobre Seba, es horrible y no quiero que vea este programa”. Esta frase desencadenó las risas y los murmullos ante este acto de sinceridad inesperado. En ese momento se escuchó decir a Daniela Celis: “Le mandamos un beso a Sebas”, mientras que la conductora, atenta a estas declaraciones, pidió con euforia: “Poneme el graff, poneme el graff”.

Volviendo al tema de conversación, Dalia abrió su corazón y mostró su lado más humano: “Me fui dos, tres días y volví con ganas de volver a casa. A veces es que te querés ir un ratito y no es que te querés separar”. Con la espontaneidad que la caracteriza, exclamó: “A veces uno se quiere escapar, pero también quiere volver a lo que ama”.

Así nació el amor entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

A mediados de julio, Dalia Gutmann brindó una entrevista exclusiva para +Caras (Caras TV) donde habló de cómo comenzó su historia de amor con Sebastián Wainraich, el padre de sus dos hijos. "El amor no tiene mucha explicación. Me acuerdo que me enamoré un montón, sin darme cuenta", dijo, recordando que, al principio, inició su vínculo fue netamente de amistad. "Éramos amigos del barrio, charlábamos, paseábamos y a mí me gusta la gente inteligente. Él se enamoró primero", reveló la comediante.

Dalia Gutmann y sus hijos | Instagram

Ambos, provenientes del barrio porteño de Almagro, se conocieron cuando ella tenía 13 años: "Cuando lo conocí yo estaba de novia. En principio era mi amigo, no lo vi como un posible candidato. Pensaba que era gay. No pensé que podía gustar de mí”. Sin embargo, con el correr del tiempo se fueron enamorando hasta que en 2001, comenzaron un romance que perdura en la actualidad.

Respecto a la paternidad del actor, la experta en stand up señaló: "Tuve la suerte de encontrar un papá espectacular para los chicos. Es un papá al pie del cañón". "Somos bastante fans de nuestros hijos. Fede toca el piano y escribe cosas. Nos encanta ver las cosas que hacen. Kiara está descubriéndose, terminando quinto año", exclamó.

De esta manera, este Día de la Madre, Dalia Gutmann volvió a abrir una de las fibras más sensibles de su relación con Sebastián Wainraich. Esta vez, señaló que, aunque admira la familia que construyó junto a su compañero de vida, la vida en pareja no siempre fue color de rosas.

NB