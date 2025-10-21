Pampita atraviesa un gran momento personal y se muestra feliz junto a Martín Pepa, su actual pareja. Sin embargo, en las últimas horas volvió a ser noticia al revelar por qué nunca estuvo de novia con un futbolista. En una charla con Desayuno Americano (América), la conductora explicó el motivo por el que jamás se enamoró de un jugador de fútbol y aprovechó para aclarar sus dichos tras la polémica que se generó por un recorte sobre las “botineras” en Los 8 Escalones.

Pampita reveló el motivo por el que nunca fue botinera: "Por lo menos no es mi caso"

Con la sinceridad que la caracteriza, Pampita contó por primera vez por qué nunca fue "botinera". “Futbolista no, pero bueno, no se dio. No es que tenga un prejuicio… No tengo prejuicio con ninguna profesión”, dijo entre risas, al ser consultada en el ciclo de América.

Pampita

Además, tras la sorpresiva revelación, la modelo reflexionó sobre el amor: “El amor te toca y es lo que es la persona. No sé si uno elige mucho de quién se enamora. Por lo menos no en mi caso”. De esta manera, dejó en claro que no se trata de prejuicio sino que una no elige de quién enamorarse.

Por otro lado, Pampita aprovechó su charla con Desayuno Americano (América) para poner en contexto sus declaraciones sobre las mujeres de futbolistas, que habían generado controversia días atrás. Todo comenzó cuando, durante su participación en Los 8 Escalones (eltrece), la conductora le preguntó a Evangelina Anderson cómo fue su experiencia como pareja de Martín Demichelis y si "se juntaba a tomar el tecito con otras botineras".

Sus palabras, en las que mencionó lujos y reuniones entre “botineras”, fueron interpretadas por algunos usuarios de las redes sociales como un comentario indirecto hacia la China Suárez, actual novia de Mauro Icardi. “Yo hablé bien. Lo recortaron y quedó como raro el recorte. Sí, se escucha raro”, explicó con la intención de desmentir cualquier malentendido. Y subrayó: “Nada que valore más que una mujer que se posterga por cumplir el sueño de otro y por acompañarlo con la familia a tantos países, a tantos lugares, no solo en la profesión de botinera”.

El consejo de Pampita a Evangelina Anderson que generó revuelo

Durante una emisión de Los 8 Escalones, Pampita protagonizó un divertido intercambio con Evangelina Anderson que rápidamente se viralizó. Fiel a su estilo espontáneo y cariñoso, la conductora no dudó en bromear con su amiga sobre su nueva etapa de soltería, a poco más de dos meses de confirmar su separación con Martín Demichelis.

Pampita y Evangelina Anderson

En medio de una charla distendida sobre cómo conocer gente haciendo deporte, Pampita lanzó entre risas: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera no paro”. Sorprendida, Anderson aclaró que no estaba en búsqueda de un nuevo amor, pero su amiga insistió con humor y le dedicó un pícaro consejo: “Estás desperdiciada. Sos un diamante en bruto. A trotar, chicos”.