Máxima Zorreguieta impuso el pantalón sequin pants: elegancia y tendencia para un look contemporáneo chic

Máxima Zorreguieta volvió a confirmar por qué es una de las figuras más audaces y elegantes de la realeza europea al apostar por un estilismo que combinó sofisticación y tendencia en partes iguales. El reciente look elegido por la monarca para asistir al concierto anual previo al Día del Rey se llevó todas las miradas e impuso el pantalón sequin pants como la tendencia más fuerte de este 2026.

El look de Máxima Zorreguieta con una prenda a puro brillos como protagonista

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro vivirán una semana muy emotiva ya que el próximo lunes 27 de abril, el país holandés celebra el Día del Rey que, además, coincide con el cumpleaños del monarca. Antes del gran evento, la pareja dijo presente en el concierto anual junto a la princesa Beatriz en el Teatro Sense de Dokkum, una pequeña ciudad en la provincia de Frisia que cuenta con apenas 12.000 habitantes.

Al mostrarse en la vía pública y al aire libre, Máxima Zorreguieta se mostró fiel a su estilo: sonriente, relajada y con un look impactante. Su conjunto contemporáneo tuvo como gran protagonista a un pantalón sequin pants, una elección poco convencional dentro del dress code royal, pero ejecutada con total naturalidad.

Máxima Zorreguieta

Siguiendo las últimas tendencias en la moda, Máxima Zorreguieta no dudó optar por un pantalón de lentejuelas en tono negro con efecto tornasolado, de silueta recta y caída fluida, que capturaba la luz en cada movimiento. Esta prenda, típicamente asociada a looks nocturnos o de fiesta, fue resignificada por la monarca y llevada a un terreno sofisticado y de día.

Con este look moderno y refinado mostró, una vez más, su capacidad para reinterpretar las prendas del momento y adaptarlas a su rol institucional sin perder frescura. Para equilibrar el impacto visual del pantalón, Máxima Zorreguieta eligió una blusa negra de terciopelo con detalles sutiles en los hombros, aportando textura y sobriedad al atuendo. Un detalle de esta pieza que no pasó desapercibido fue su corte asimétrico, lo que permitió apreciar sus largos flecos en color gris oscuro y la cintura alta del ítem brilloso.

El rey Guillermo, la reina Máxima Zorreguieta y la princesa Beatriz

La combinación perfecta que logró Máxima Zorreguieta en su look trendy

El contraste entre el brillo de las lentejuelas del pantalón sequin pants y la opacidad del terciopelo de su blusa generó una armonía sofisticada, logrando un estilismo actual y elegante. Además, la manera en que decidió llevar cada prenda elevó su look por completo y logró cautivar a todos los presentes.

El beauty look de Máxima Zorreguieta también jugó un papel clave: llevó el cabello suelto, con ondas naturales y volumen, aportando un aire relajado que contrastaba con la estructura del outfit. En cuanto al maquillaje, optó por tonos neutros que resaltaban sus facciones sin competir con el protagonismo del conjunto.

De esta manera, Máxima Zorreguieta impuso el pantalón sequin pants para un look contemporáneo chic, combinando elegancia y tendencia. Asimismo, la reina de los Países Bajos dejó en claro con este estilismo que los mismos no son exclusivos de la noche, sino que pueden integrarse a looks diurnos con una impronta glamorosa y actual.