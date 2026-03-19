Claudia Villafañe muestra cómo llevar el vestido lencero tendencia en mujeres +60

Claudia Villafañe dijo presente en la final de Masterchef Celebrity (Telefe) con un look impactante donde un vestido lencero fue el protagonista absoluto. Lejos de evitar esta prenda que se está posicionando como la tendencia favorita de este 2026 y es la más utilizada por las nuevas generaciones, la madre de Dalma y Gianinna Maradona se animó a reinterpretarla con elegancia y personalidad.

Claudia Villafañe deslumbró con su look de gala para la final de Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe fue parte de Masterchef Celebrity, aunque por poco tiempo ya que reemplazó a Maxi López en uno de sus viajes a Suiza para visitar a su esposa Daniela Christiansson y sus hijos. Por esta razón, no dudó en presenciar la última gala donde Ian Lucas y Sofía Gonet, más conocida como La Reini, se disputan el primer puesto. Con algunos participantes de la edición, la organizadora de eventos ingresó al estudio y se mostró feliz de haber sido parte del programa de cocina que conduce Wanda Nara.

Para esta importante ocasión, Claudia Villafañe volvió a demostrar que el estilo no tiene edad y se animó a llevar una de las tendencias más fuertes del momento: el vestido lencero. Con un look elegante y moderno, dejó en claro que esta prenda, históricamente asociada a generaciones más jóvenes o a la noche, también puede adaptarse perfectamente a mujeres +60 como es su caso.

Claudia Villafañe

Vestido lencero y blazer estructurado: la combinación fashionista de Claudia Villafañe

En el video que compartió en sus historias de Instagram, se puede ver a Claudia Villafañe junto a sus excompañeros mientras suena la canción Baile inolvidable de Bad Bunny. Allí se la puede ver con un estilismo que apuesta por el equilibrio y una estética refinada: líneas simples, tonos neutros y una impronta minimalista que evita excesos. El vestido lencero, caracterizado por su caída suave y su inspiración en la ropa interior, es el protagonista de su look.

Esta pieza se integra de manera sutil al conjunto, logrando una propuesta sofistica y romántica sin perder comodidad. Uno de los puntos clave del outfit de Claudia Villafañe es cómo se adapta la tendencia a su estilo personal. En lugar de optar por transparencias o cortes demasiado osados, la empresaria eligió combinarla con piezas sobrias y básicas como un blazer negro. Esta decisión no solo estiliza la figura, sino que también aporta seguridad y sofisticación, dos claves fundamentales de su look.

El look moderno y equilibrado de Claudia Villafañe

Capas como blazers o sacos, así como accesorios discretos, equilibran el aire sensual del vestido lencero y ayudan a “bajar” la intensidad del ítem en cuestión. Esta opción es ideal tanto para eventos como para salidas más relajadas. Claudia Villafañe completó su estilismo con sandalias acharoladas de punta triangular en tono negro. Para su beauty look se mantuvo fiel a sí misma y optó por un cabello suelto y lacio, y un maquillaje natural en tonos nude.

El mensaje de Claudia Villafañe es claro: la moda no entiende de edades, sino de actitud y ella una vez más lo demostró. Asimismo, se suma a una corriente de moda que busca resignificar ciertas prendas y confirmar que pueden ser llevadas por mujeres de todas las generaciones. En su caso, lo hace con elegancia, naturalidad y una impronta que inspira a sus seguidoras de las redes sociales.

De esta manera, Claudia Villafañe mostró cómo llevar el vestido lencero tendencia en mujeres +60: con un blazer negro de corte estructurado y sandalias brillantes. Una propuesta perfecta para eventos de noche y gala, que equilibra romanticismo y elegancia con un toque moderno.