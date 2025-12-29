Nicole Neumann y Fabián Cubero marcaron una etapa en la escena de las celebridades argentinas. Ocho años después de su separación, un nuevo capítulo se suma a su historia y vuelve a poner en foco los detalles de aquel momento que generó tanto interés. La pareja, que durante más de una década compartió vida familiar, tuvo una de las rupturas más mediáticas.

Los motivos de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero tras 10 años de relación

Nicole Neumann y Fabián Cubero fueron protagonistas de una relación que ocupó titulares durante más de una década. A ocho años de haber tomado caminos distintos, se conocieron aspectos que revelaron los distintos motivos de su ruptura y reavivaron la tensión que marcó a la familia por ocho años.

A mediados de 2006, la pareja se conoció cuando la modelo ya brillaba sobre las pasarelas y el futbolista era una de las grandes estrellas de Vélez Sarsfield. Según revelaron en distintas entrevistas, el flechazo fue inmediato y meses después iniciaron una relación que se volvió de las más comentadas por la prensa.

Dos años después, en 2008, Nicole Neumann y Fabián Cubero decidieron casarse en una gran ceremonia civil y religiosa. Tiempo después llegó la primera hija de la pareja, Indiana Cubero, mientras que sus hermanas nacieron años después, Allegra en 2011 y Sienna en 2014. Sin embargo, detrás de las imágenes públicas, la convivencia se volvió cada vez más difícil.

En 2017, la pareja decidió comunicar oficialmente su ruptura. El anuncio sorprendió a muchos, ya que hasta entonces se mostraban unidos en eventos y entrevistas. La noticia ocupó titulares y abrió un largo período de especulaciones, pero ambos anunciaron que la decisión de distanciarse llegó “de común acuerdo”.

Las fuertes tensiones que llevaron a la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero

La separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero derivó en uno de los divorcios más mediáticos del espectáculo argentino. Con el paso del tiempo, los principales puntos de conflicto fueron saliendo a la luz y marcaron el rumbo de un proceso que se extendió durante años.

La tenencia y el régimen de comunicación por sus hijas ocuparon un lugar central, ya que, si bien en un inicio se acordó un sistema compartido, con el correr de los años surgieron modificaciones, tensiones y reclamos judiciales. Otro aspecto clave fueron las mediaciones y acuerdos económicos.

A lo largo de los últimos años, se realizaron múltiples audiencias de mediación, tanto por cuestiones financieras como organizativas. Tras la ruptura, Fabián Cubero inició en 2018 una relación con Mica Viciconte, vínculo que se consolidó con el nacimiento de su hijo Luca en 2022. Nicole Neumann, por su parte, continuó con su carrera y más tarde formó una nueva familia junto al piloto Manu Urcera, con quien tuvo a su hijo Cruz.

La separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero fue uno de los episodios más comentados. Ocho años después, se conocieron los verdaderos motivos que llevaron a su ruptura; las diferencias en la convivencia fueron el verdadero motivo de la ruptura. Los conflictos marcaron el cierre definitivo del flechazo que los conectó por primera vez.

