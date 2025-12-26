Lali Espósito vivió un momento cargado de emoción al dar una gran noticia que marcó un hito en su carrera como cantante. La artista se mostró conmovida y dejó en claro la importancia de este logro, que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

Lali Espósito no pudo contener las lágrimas al revelar una gran noticia en su carrera

Lali Espósito

En las últimas horas, la cantante anunció que su primer show en el estadio River Plate agotó todas las entradas, un hito que marca un antes y un después en su trayectoria. La noticia fue compartida por la propia artista a través de una serie de historias que reflejaron la emoción que vive en este presente profesional.

En el primer video que Lali Espósito compartió en su Instagram, se mostró visiblemente emocionada al comunicar un segundo show en El Monumental. Con lágrimas en los ojos, confesó que se había apartado a un rincón porque no sabía cómo llorar en público. “Gracias, gracias, gracias, ¿qué es esto? Yo con estos pelitos y ustedes agotando un River. Vamos por el segundo”, expresó.

La artista acompañó sus palabras con gestos de incredulidad y alegría, dejando en claro la magnitud de lo que significa para ella este logro. Minutos después, la cantante compartió otra postal que también llamó la atención. En la imagen se la pudo ver con una bikini de estilo animal print, acompañada por la frase: “Vamo por el pogo más grande del mundo”.

Lali Espósito

El emocionante anuncio de Lali Espósito por su segundo show en River

A través de su Instagram, Lali Espósito confirmó que habrá una segunda fecha en River, ampliando la celebración y ofreciendo una nueva oportunidad para quienes no pudieron conseguir entradas en el primer anuncio. La publicación reforzó el entusiasmo de sus seguidores y consolidó la expectativa por lo que promete ser uno de los shows más importantes de su carrera.

Lali Espósito

El anuncio de dos fechas en el estadio más grande del país representa un paso significativo en la carrera de la ex Casi Ángeles. Con una trayectoria que combina música, televisión y cine, la artista se consolidó como una de las figuras más influyentes de la escena argentina. Su capacidad para conectar con el público y su versatilidad la llevaron a conquistar escenarios internacionales.

La emoción que transmitió en las publicaciones en sus redes reflejó el vínculo que mantiene con sus seguidores. A lo largo de los años, construyó una relación cercana con su público, compartiendo tanto logros profesionales como momentos personales. En esta ocasión, el llanto y las palabras de agradecimiento se convirtieron en símbolo de un presente que la posiciona en lo más alto de la música argentina.

Lali Espósito

VDV