Así fue la primera Navidad de Indiana Cubero con su novio

Indiana Cubero apostó al amor de la mano de Thiago Silvero, futbolista del club Vélez Sarsfield, promesa del fútbol argentino y con destino europeo. La joven blanqueó su relación, hace pocos días, mediante una historia compartida en su red social de Instagram y en plena Navidad volvió a mostrarse con él súper enamorada.

Indiana Cubero gana cada vez más notoriedad en las redes sociales pese a su perfil discreto. La primogénita de Nicole Neumann y Fabián Cubero, que tiene 17 años y seguiría los pasos de su madre ya que posee un gusto por la moda y las sesiones fotográficas, abrió las puertas de su intimidad hace unos días y llamó la atención.

Mediante una imagen cenando con Thiago Silvero, futbolista de Vélez Sarsfield, quien tiene un futuro prometedor en el fútbol argentino y en Europa, confirmó que están iniciando un vínculo amoroso. Debido a la exposición de sus padres, la carrera de su novio despertó interés en sus seguidores. Según se sabe hasta el momento, se trata de un joven de 19 años que se perfila como una de las nuevas joyas argentinas en brillar en el exterior.

Indiana Cubero

Si bien blanquearon hace poco, su noviazgo se consolida cada vez más y así lo demostró la propia Indiana Cubero. A través de sus historias de Instagram, la adolescente mostró que celebró nochebuena y Navidad junto a él. "Te amo", escribió el jugador junto a una romántica imagen de ellos posando abrazados y sonrientes. En el posteo, ella le respondió con un "te amo más".

Indiana Cubero y Thiago Silvero

La pareja "matcheó" look ya que apostó a colores claros y prendas básicas: ella lució un top blanco con escote en V y denim celeste wide leg con roturas mientras que él optó por una musculosa blanca y pantalón beige. Sin dudas, la publicación de Indiana Cubero y Thiago Silvero no pasó desapercibida en las redes sociales.

En otra historia, la heredera de Nicole Neumann mostró que el lugar donde celebró la fiesta navideña fue en la casa de su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte. De hecho, subió una tierna fotografía familiar junto a ellos, sus hermanas, Allegra y Sienna, y su hermano Luca. Todos ellos posando felices en el living de la propiedad y delante del árbol de Navidad. "Los amo mucho", escribió Indiana junto a un corazón rosa.

La foto familiar de Indiana Cubero en Navidad.

De esta manera, así fue la primera Navidad de Indiana Cubero con su novio Thiago Silvero, con quien confirmó su romance días atrás: en la residencia de Fabián Cubero y Mica Viciconte, y junto a sus hermanos. Una noche a puro festejo y presentación oficial de su pareja ante sus seres queridos.

Quién es Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero

Indiana Cubero, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, decidió dar un paso importante en su vida personal al presentar públicamente a su pareja: Thiago Silvero. Con apenas 19 años, el jugador se perfila como una de las figuras emergentes del club de Liniers. Su carrera está en pleno desarrollo y los especialistas lo ven con posibilidades de dar el salto al fútbol del viejo continente en los próximos años.

Su talento lo posiciona como un futbolista con proyección, capaz de responder a las exigencias del fútbol argentino y de captar la atención de clubes internacionales. La combinación de técnica, velocidad y visión lo convierte en un perfil atractivo dentro del mundo deportivo.

La foto que eligió Indiana Cubero para confirmar su relación con Thiago Silvero.

Cabe destacar que el defensor inició su recorrido en las inferiores de Vélez, donde rápidamente se destacó por su técnica y visión de juego. Su desempeño en las categorías juveniles lo llevó a ser considerado una pieza clave dentro de los grupos formativos. Su compromiso y el trabajo constante marcaron su evolución, abriéndole paso en el primer equipo y en las divisiones menores de la selección argentina.

Mediante su red social, Indiana Cubero dio a conocer su relación con una imagen sencilla pero significativa. En la foto se lo puede ver al joven compartiendo una cena junto a ella, gesto que bastó para confirmar lo que hasta entonces eran simples rumores. “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, comentó el joven dando por comienzo una nueva etapa en su vida amorosa.