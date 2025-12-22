Fabián Cubero y Mica Viciconte apuntaron contra Nicole Neumann e ironizaron sobre su actitud:"Hay que rezar""

El próximo 6 de enero, Allegra Cubero cumple 15 años y la organización de las celebraciones de este momento tan especial para la adolescente generó un nuevo frente de conflictos entre sus padres, Fabián Cubero y Nicole Neumann. El problema sería que los padres organizaron festejos por separado, el exjugador organiza la fiesta y la modelo un viaje familiar, pero la cumpleañera pidió una celebración unificado, que no podría darse.

Si bien Neumann expresó que no tendría problema en conceder el deseo de su hija, los acuerdos no llegan. Por ello, habría decidió también organizar una fiesta lo que había molestado a Fabián y su pareja, Mica Viciconte. "Seguimos en la misma. Si esto no lo frena nadie, va a seguir así. Es raro festejarle dos cumpleaños a la nena, pero bueno, allá ellos", expresó la ex Combate. Pero ahora, la pareja está preocupada por un posible incumplimiento por parte de la modelo .

Fabián Cubero contra Nicole Neumann por incumplimientos

Meses atrás, Fabián Cubero puso el grito en el cielo al denunciar que Nicole Neumann había incumplido con lo pactado ante la Justicia y extendió sus vacaciones con sus hijas, lo que provocó que él no pudiera compartir su viaje planificado con ellas, aunque presentó las quejas correspondientes no tuvo respuestas que le asegurarían que eso no volvería a ocurrir. Es por eso, en vísperas de nuevos viajes y planes, tema que esa historia se repita.

"Pasamos mi cumpleaños, Navidad y después las nenas se van a pasar Fin de Año con la mamá. Es un acuerdo ya fijo, que estaba pactado así", indicó Fabián Cubero en Infama (América) e indicó que espera que no haya problemas. "Ahora, hay que rezar para que cumpla lo que está pactado", lanzó contra su expareja. Pero además, se mostró molesto con la Justicia, al no tomar medidas ante el antecedente de incumplimiento.

Asimismo, el exjugador refirió a la decisión de Nicole Neumann de realizar una fiesta paralela, pese a haber tenido un acuerdo previo. "Cada uno hace lo que quiere libremente. La fiesta la iba a hacer conmigo y el viaje con la mamá, pero ella tiene todas las posibilidades de hacerle la fiesta que quiere", señaló y dejó en claro que los festejos en conjunto lo hacen las familias que se llevan bien, los que no lo hacen por separado, como es su caso.

De esta forma, Fabián Cubero dejó en claro que espera que no se vuelva a incumplir los acuerdos que siguen vigentes, pero que en esta ocasión incluyen el momento especial de la joven, como es la celebración de su cumpleaños número 15.