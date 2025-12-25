De Rocío Pardo y Luciana Salazar a Marta Fort y Nicole Neumann en Navidad: los looks de las celebrities entre tendencias y tradiciones

Este miércoles 24 de diciembre, Rocío Pardo, Luciana Salazar, Marta Fort y Nicole Neumann lucieron sus mejores looks para brindar espléndidas y celebrar a lo grande la llegada de la Navidad. Fieles a sus estilos, las celebrities compartieron las fotos de sus outfits en las redes sociales y deslumbraron a todos.

Los looks de Rocío Pardo, Luciana Salazar, Marta Fort y Nicole Neumann para festejar Navidad

La Navidad es una fecha muy especial, no sólo por lo que implica a nivel familiar sino, porque es un momento clave para combinar prendas, elegir tendencias y llevar ese toque navideño en cada look. Tal fue el caso de Rocío Pardo, Luciana Salazar, Marta Fort y Nicole Neumann, quienes cautivaron con sus propuestas y se llevaron todos los halagos.

En el caso de la esposa de Nicolás Cabré, la bailarina optó por un vestido negro con transparencias y detalles de encaje en el escote. Este diseño también se destacó por su abertura y estampado animal print en la parte superior. Sin dudas, un look que refleja su estética sensual y llena de personalidad.

Rocío Pardo

Luciana Salazar, por su parte, apostó un look bien navideño en el típico color rojo que evoca esta festividad. La modelo llevó un vestido ceñido y con volumen en la falda, que se caracteriza por su textura y su cuello cerrado. Esta opción marca tendencia y se está volviendo el favorito de muchas aunque eso sí con un escote off the shoulder.

Luciana Salazar y su hija Matilda

Marta Fort también eligió este tono para celebrar nochebuena. La heredera de Ricardo Fort posó con un vestido largo y ajustado al cuerpo que deja ver sus hombros. Este ítem lleva frunce a la altura del abdomen y las caderas, lo que le da un toque moderno y descontracturado.

Marta Fort

Por otro lado, Nicole Neumann se fotografió con un look boho chic que estuvo protagonizado por un vestido largo de lino en color blanco. El detalle que elevó este diseño fueron las ondas negras que rodearon el escote y la parte delantera de la prenda. Para acompañar su atuendo, la top model llevó botas de cuero en negro y de estilo cowgirl.

Nicole Neumann con su hijo Cruz y su esposo Manu Urcera

Una Navidad con estilo propio: los looks de la China Suárez, Rocío Guirao Díaz y Zaira Nara para nochebuena

Otras de las celebrities que no dejó pasar la oportunidad de mostrar su look elegido para Navidad fue la China Suárez. La actriz, que celebró con Mauro Icardi y las hijas de él con Wanda Nara en "la casa de los sueños", compartió una romántica foto junto a su novio donde se muestra con un vestido corto de estilo romántico chic.

El mismo se llevó todos los halagos y se debe a que es una pieza súper original: es ajustada, posee una falda con volumen y un estampado floral en tonos pastel que la hace única. Asimismo, se destaca por su escote estructurado tipo corset, con breteles finos y transparencias sutiles que realzan el busto de manera delicada y elegante. Este modelo combina sensualidad y sofisticación sin caer en excesos.

La China Suárez y Mauro Icardi

Zaira Nara, en cambio, apostó por un outfit más relajado y fiel a su esencia: chaleco blanco de lino y pantalón de jean en la misma tonalidad. Para elevar su conjunto, sumó un poncho de lana en tonos rojo y beige, que hizo juego con su cinturón bordado tipo artesanal.

Zaira Nara

Por último, Rocío Guirao Díaz se mostró con un vestido lencero en tono shampagne que combinó con botas bucaneras de gamuza en marrón claro. Un look repleto de sensualidad y sofisticación moderna, ideal para una noche especial donde el glamour se impone con naturalidad.

Rocío Guirao Díaz y su esposo, Nicolás Paladini.

De esta manera, de Rocío Pardo y Luciana Salazar a Marta Fort y Nicole Neumann, los looks que eligieron las celebrities para esta Navidad se basó en tendencias y tradiciones como los vestidos modernos, los cortes elegantes y los tonos clásicos que nunca fallan en este tipo de celebraciones.