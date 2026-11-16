Oriana Sabatini encontró en la literatura una nueva forma de expresión y, después de presentar su primera novela, decidió volver a apostar por la escritura. En mayo de 2026, la actriz y cantante publicó Podría quedarme acá, su debut literario bajo el sello Sudamericana, una obra con la que exploró un universo narrativo atravesado por temáticas como la muerte, la salud mental y la presión estética.

Oriana Sabatini debutó como escritora

El proceso de creación del libro se extendió durante más de dos años y coincidió con diferentes momentos de su vida, incluido su embarazo de Gia, la primera hija que tuvo junto a Paulo Dybala. Durante ese recorrido contó con el acompañamiento de la actriz y escritora Carla Quevedo, quien la ayudó a trabajar sobre el manuscrito en una clínica de obra. Ahora, a ocho meses de convertirse en mamá, la modelo compartió una novedad sobre su carrera literaria.

Oriana Sabatini comenzó a escribir su segunda novela

A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, Oriana Sabatini dejó ver que ya está trabajando en un nuevo proyecto literario. La escritora acompañó la imagen con una breve frase que despertó la curiosidad de sus seguidores: “Acá vamos de nuevo”, dando así una primera señal de que comenzó a darle forma a su segunda novela.

Oriana Sabatini comenzó a escribir su segunda novela

La publicación de su primera novela, fue la experiencia que marcó su debut como escritora y le permitió desarrollar una faceta creativa diferente a la que había explorado hasta entonces en la música y la actuación. Aunque todavía no compartió detalles sobre el argumento, los personajes ni una posible fecha de lanzamiento de este nuevo proyecto, la publicación confirmó que decidió continuar su recorrido en la literatura.

El universo oscuro que Oriana Sabatini exploró en su primera novela

En Podría quedarme acá, Oriana Sabatini construyó una historia con elementos sobrenaturales y un tono oscuro, ácido y explícito. La protagonista es Ariana, una cantante que decide escapar de un contrato discográfico en Estados Unidos y refugiarse en una funeraria de Buenos Aires. A partir de ese escenario, la autora aborda cuestiones como la presión estética, los trastornos alimenticios, la depresión, el erotismo y el duelo. Si bien aclaró que no se trata de una historia autobiográfica, reconoció que algunos aspectos de sus personajes funcionan como una suerte de alter ego.

Podría quedarme acá, la primera novela de Oriana Sabatini

La escritura del libro le demandó más de dos años de trabajo y tuvo el acompañamiento de Carla Quevedo durante una clínica de obra. La publicación tuvo una buena recepción: la preventa se agotó en pocos minutos y la autora realizó presentaciones multitudinarias en las ferias del libro de Buenos Aires y Montevideo. Con este primer paso, Oriana Sabatini abrió una nueva etapa profesional que ahora busca continuar con una segunda novela, mientras transita su maternidad junto a Paulo Dybala y su hija Gia.