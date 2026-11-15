El doble festejo de Paulo Dybala por su cumpleaños junto a Oriana Sabatini: “Esa fuerza y paciencia que me inspira"

Este domingo 15 de noviembre, Paulo Dybala celebró sus 33 años y Oriana Sabatini quiso sorprenderlo con un doble festejo para homenajearlo. A través de las redes sociales, la pareja compartió distintas postales de una jornada cargada de amor, complicidad y emoción, en la que quedaron en evidencia la unión que los caracteriza y el profundo cariño que se tienen. Entre saludos, dedicatorias y momentos especiales, ambos dejaron ver algunos detalles de una celebración que tuvo al futbolista como gran protagonista.

Así fue el cumpleaños doble de Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini

A diferencia de los grandes festejos ostentosos, Oriana Sabatini y Paulo Dybala eligieron la intimidad de una cena romántica para celebrar los 33 años del futbolista. En este contexto, la influencer compartió en su cuenta de Instagram un álbum de fotos en el que se los ve relajados, acaramelados y disfrutando de una velada de a dos, con gestos de complicidad y mucho cariño. Sin embargo, la celebración no terminó allí, ya que más tarde se sumaron amigos para compartir con el cumpleañero una jornada especial.

Cena romántica de Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

Junto a las postales, la hija de Cathy Fulop le dedicó unas emotivas palabras que reflejaron la admiración y el amor que siente por su marido: “Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que me inspira todos los días”. Finalmente, concluyó con los anhelos para el papá de su hija: “¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”. Cabe destacar que, para la ocasión,

El álbum familiar de Paulo Dybala por sus 33 años

Por su parte, Paulo Dybala compartió esta noche las postales de lo que fue el segundo festejo de su cumpleaños número 33. Esta vez, en un ámbito más familiar y con la presencia de su hija Gia, de ocho meses. “Llegaron los 33 con la mejor compañía”, escribió el futbolista junto a las imágenes en las que posó frente a la torta acompañado por Oriana Sabatini y la pequeña, los tres sonrientes y disfrutando del momento. Además, para preservar la identidad de la beba, el delantero colocó un emoji de corazón blanco sobre su rostro.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala junto a su hija Gia | Instagram

Entre las tomas también se destacó una romántica postal en la pareja aparece besándose, mientras que otra mostró parte del encuentro junto a familiares y amigos. La publicación también dio lugar a un tierno intercambio de mensajes entre los esposos: el futbolista le agradeció a Oriana por acompañarlo y compartir este nuevo año de vida, en una demostración pública del amor y la complicidad que los une.

Paulo Dybala junto a sus invitados | Instagram

Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron los 33 años del futbolista con dos encuentros diferentes, pero atravesados por el mismo espíritu de amor y complicidad. En ambos festejos, la pareja también se destacó por lucir looks combinados, con estilismos elegantes, descontracturados y una cuota de glamour, que acompañaron la intimidad del doble festejo.