Sofía "La Reini" Gonet cambió de look y marcó tendencia con el rubio más buscado de la temporada

Sofía “La Reini” Gonet volvió a marcar tendencia y esta vez lo hizo con un cambio de look que no pasó desapercibido. La influencer y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió a sus seguidores con una transformación que confirma su lugar como referente de moda y belleza en redes sociales.

Sofía “La Reini” Gonet apostó por un rubio luminoso, uno de los colores que se posiciona como gran tendencia del verano 2026. Lejos de los rubios platinados extremos, eligió un tono natural, cálido y sofisticado, ideal para iluminar el rostro y aportar frescura sin perder elegancia. Este tipo de rubio, realizado por Leo Vallejo, ya es uno de los más pedidos en salones y promete convertirse en el favorito de la temporada.

El cambio de color se potencia con un nuevo corte de pelo, otro acierto que la conecta de lleno con las tendencias actuales. La creadora de contenido optó por un largo medio, con capas sutiles que aportan movimiento y un flequillo liviano que enmarca la mirada. Es un corte versátil, canchero y fácil de mantener, pensado para adaptarse tanto a looks relajados de día como a producciones más sofisticadas de noche.

Para presentar su nuevo look en las redes, Sofía “La Reini” Gonet deslumbró con un look total black de fuerte impronta urbana. La influencer apostó por una campera de cuero oversize, protagonista indiscutida del outfit, que aporta carácter y una cuota rockera muy en sintonía con las tendencias internacionales. El cuero, uno de los materiales estrella de la temporada, refuerza una imagen más audaz y contemporánea, lejos del costado etéreo que solía caracterizarla.

El estilismo se equilibra con un vestido al tono, logrando un juego de proporciones que estiliza la silueta y pone el foco en la actitud. Minimalista pero impactante, el conjunto funciona a la perfección para que el pelo y el beauty look se lleven toda la atención.

El peinado acompaña esta estética con naturalidad y modernidad: la participante de MasterChef Celebrity lució su nuevo corte con ondas suaves y descontracturadas, que realzan el movimiento del pelo y destacan el rubio luminoso. El flequillo liviano, apenas despeinado, suma un aire francés y canchero, ideal para un look urbano con impronta fashion.