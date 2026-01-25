Horóscopo semanal del 25 al 31 de enero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 25 al 31 de enero de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Diablo

Aries, esta semana cerrás enero con los ojos bien abiertos, porque anda rondando gente con piel de cordero pero intenciones oscuras: envidias, celos o personas que se acercan para sacarte algo. No prestes guita, no cuentes tus planes ni te enganches en conflictos. Mantenete en modo defensivo y alejate del caos. Tu mejor día es el jueves, ideal para concentrarte y cerrar el mes.

Salud: Los riñones, la vejiga y la falta de agua son tu talón de Aquiles. Tomá más líquidos, movete, hacé ejercicio y priorizá la salud por sobre todo.

Consejo: Sacate pensamientos negativos, rencores del pasado y concentrate en lo que hacés. Convencete de que sos grande, positivo y que vas a lograr el éxito. Caminá con humildad pero pensá en grande. Contestá con inteligencia o mejor callate si no tenés nada bueno que decir.

Números de la suerte: 05, 19 y 22.

Amor: Si estás en pareja, seguís firme. Si estás solo/a, aprovechá la soledad para quererte más; el amor llega solo, no lo fuerces.

Recomendación: Mercurio (cuidado con la soberbia y el ego; evitá chismes). Esperá una llamada o mensaje importante de alguien con poder o estabilidad económica: trabajo nuevo o negocio propio que te acerca a la riqueza.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mago

Tauro, pedí que se te va a dar: estás en una semana mágica donde las cosas empiezan a fluir. Pero descansá, porque venís agotado/a de querer hacer todo a la vez. Administrá el tiempo y dedicate un rato al ocio: cine, caminatas, ejercicio.

Salud: El estómago, gastritis, intestinos e inflamación son tu punto débil por sobrepensar. Acortá pensamientos negativos y solucioná rápido o dejá pasar.

Consejo: Cuidado con exparejas que traen chismes o brujerías. Tu día mágico es el martes: prendé veladora blanca o roja, rezale al Arcángel Miguel y usá su escapulario para cortar malas energías. Seguí con ejercicio, prepará un viaje corto (laburo o familia), abrí energías al progreso.

Números de la suerte: 02, 07 y 34.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Si estás en pareja, controlá celos. Si estás solo/a, llega alguien que habla de compromiso o casamiento.

Recomendación: Cuidado con inflamación estomacal o quistes; andá al médico, comé mejor y dormí. Relacionate con gente de poder que te hace crecer, pero analizá bien antes de decidir.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Estrella

Géminis, seguís brillando fuerte, pero no te sabotees vos mismo/a: hablás de más, contás planes a quien no debés y hay gente que te quiere poner palos en la rueda para que no llegues tan alto. Depurá amistades, quedate con los que realmente te quieren bien y sabé hacia dónde girás la energía. Tu día clave es el lunes: trabajo intenso, logros y mejores resultados.

Salud: La mente es tu punto débil: depresión, angustia, insomnio, migraña y caída de pelo por sobrepensar. Caminá, relajate, hablá con Dios, tomá vitaminas.

Consejo: Invertí en un ahorro que te dé estabilidad. Arreglá y mejorá tu casa (pintala, comprá algo nuevo). Prepará el viaje para Semana Santa desde ya. Si algo o alguien no te hace feliz, salí de ahí sin dudar. Estudiá política, creatividad, enfermería, diseño de imagen o lo que te prenda.

Números de la suerte: 15, 24 y 30.

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Pleitos con pareja; platiquen en serio qué los hace felices. Si estás solo/a, llegan signos compatibles; no dudes.

Recomendación: Júpiter te trae abundancia: comprá casa, auto o terreno, pero analizá bien antes de invertir. Llega persona trigueña (30-50 años) para negocios o emprendimiento que te hace crecer. Cuidado con caídas y accidentes; abrí los ojos en la calle.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Cáncer, te toca estar arriba: crecés, te sacás problemas de encima y aprendés a no cargar con lo que no es tuyo. Dejá de ser perfeccionista y agobiarte por todo. Delegá responsabilidades y viví más para vos.

Salud: Hormonales, tiroides, quistes por estrés excesivo. Tomá tiempo para vos, caminá mucho (mejor que cualquier dieta extrema), comé bien.

Consejo: Tu mejor día es el miércoles. Arreglá pasaporte, visa o pensión alimenticia. Cambiá patrones: levantate temprano, mantené buena actitud, reflexioná.

Números de la suerte: 03, 09 y 37.

Colores: Blanco y negro.

Amor: No exageres en controlar a la pareja; querete más vos primero. Si estás solo/a, evitá enamorarte de gente casada.

Recomendación: La Luna te potencia: intuición alta, rituales se cumplen rápido. Juntas laborales, fiestas y viaje fascinante en febrero. Amor del pasado busca regresar; das doble oportunidad si querés. Comprá pasajes para Semana Santa o tu cumple.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Oros

Leo, estás en plena temporada de hacer plata y vivir mejor. Pero tu soberbia y ego a veces te nublan: callate más, no contés proyectos ni planes a nadie (ni a tu pareja, ni a la familia). Guardátelo todo para que salga bien.

Salud: Protege la espalda baja, riñones, hernias, columna. Cuidado con caídas y cargar pesado; conocé tu límite.

Consejo: Tu mejor día es el martes. Mucho trabajo, cierre de mes, contrataciones nuevas, pago de deudas atrasadas y arreglos legales. Invitación a viaje corto pero re satisfactorio. Cambiá de casa, trabajo o escuela; nunca dejes de estudiar.

Números de la suerte: 18, 25 y 29 (jugá martes y viernes).

Colores: Azul fuerte y amarillo.

Amor: Sos apasionado/a por naturaleza, pero cuidado con la infidelidad y aburrirte rápido. Buscá tranquilidad y conciencia en pareja. Amor del pasado te busca para reclamar; bloquealo.

Recomendación: Plutón te da renacimiento total: volvé a empezar desde cero con metas claras. Apoyo espiritual de alguien fallecido (veladora y pedido). Casamiento familiar que te alegra. Embarazo si lo buscás. Viaje, cambios positivos y reuniones laborales.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Loco

Virgo, no te entretengas: actuá rápido, sé constante y poné ese negocio ya (restaurante, cocina, moda, ropa, zapatos). Sabés trabajar y administrarte; solo falta impulso.

Salud: Hombres: atención a la próstata y mujeres a los ovarios. Andá al médico sin miedo.

Consejo: Tu mejor día es el viernes. Trabajo intenso, regreso a clases, curso de ventas, marketing, idiomas, chef. Arreglá migración/visa. Adoptá espíritu vagabundo: cambiá de casa, ciudad o país.

Números de la suerte: 01, 10 y 31.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Si estás en pareja, seguís. Si estás solo/a, amores compatibles llegan, pero paso a paso, no te aceleres.

Recomendación: Neptuno te da visión de futuro: ¿cómo te ves en 5 años? Controlá vicios (alcohol, comida). Cuidado con encuentros con casados/as. Rey de copas: alguien de poder (gobierno/política) te ofrece trabajo o asociación. Sueño hecho realidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Carro

Libra, no pares: seguí firme con tus ideas. Es el momento de buscar cursos, escuela, aprendizaje y sacar de tu vida lo que ya no sirve (malas amistades, vicios, problemas en casa).

Salud: Cuida tu piel, cabello, dientes. Ve al dermatólogo, toma vitaminas y busca una alimentación mejor.

Consejo: Tu mejor día es el jueves. Trabajo extra, dinerito que llega, cambio de banco o cuenta nueva. Reuniones, fiestas, cumpleaños. Comprate ropa, zapatos, perfume: vas a ser el encanto total en 2026.

Números de la suerte: 11, 17 y 21.

Colores: Blanco y azul fuerte.

Amor: Misterio nuevo: amor profundo y verdadero. Si estás en pareja, seguís. Si estás solo/a, llega lo que necesitabas. Signos compatibles: Géminis, Acuario, Leo.

Recomendación: El Sol te domina: brillás, tomá sol, llenate de actitud positiva. Fuente nueva de trabajo que te hace crecer. Invitación a boda (padrina/o), viaje en Semana Santa. Diálogo con gente de poder.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Torre

Escorpio, controlá el enojo y la desesperación: tu temperamento puede arruinar cosas buenas. Sos humanista, generoso/a, trabajador/a; usá eso a favor.

Salud: Cuida tu mente de la depresión, angustia y problemas sin resolver.

Consejo: Tu mejor día es el miércoles. Trabajo intenso, pedí aumento o cargo mejor. Extrañás a alguien: hablale, dejá el orgullo. Aprendé a decir no.

Números de la suerte: 12, 27 y 28.

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Extrañás a alguien; hablale. Si estás en pareja, seguís. Si estás solo/a, llega alguien con potencial serio. Signos compatibles: Cáncer, Piscis, Capricornio.

Recomendación: Urano trae cambios firmes: decisiones drásticas (divorcio, cambio de trabajo/casa). Cirugía si la planeás, sale bien. Rey de oros: alguien de poder del extranjero habla de amor, trabajo o negocio. Alejá vicios y malas amistades.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Sagitario, vas a ser grande este año. Sé consciente, firme, determiná hacia dónde vas. Tu riqueza más grande es el tiempo: no lo desperdicies en gente vacía ni trabajos que no sirven.

Salud: Cuida tu peso y la ansiedad por comida (cenás como si no hubiera mañana). Controlá eso, hacé ejercicio, comé mejor.

Consejo: Tu mejor día es el martes. Retomá camino sano, estudiá (inglés, cursos). Cambiá residencia si podés.

Números de la suerte: 23, 34 y 45.

Colores: Blanco y rojo. Amor: Si te divorciaste, encontrás amor. Si estás en pareja, no te divorcies; no seas tan intenso/a al conocer gente. Signos compatibles: Aries, Leo, Acuario.

Recomendación: Marte te da movimiento y fuerza: querete más, apapachate, viajá. Viaje que te va a gustar mucho. Progreso económico, cambios positivos laborales. Cuidado con fraudes; desconfiá.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Emperador

Capricornio, sos el emperador fuerte e inteligente de 2026. Uno de los signos consentidos este año.

Salud: Cuida tu piel, cabello, riñones, infecciones. Tomá más agua, cuidate del virus.

Consejo: Tu mejor día es el martes. Pagá deudas, planeá viaje para febrero (familia, negocio, migración). No prestes plata, abrí los ojos con fraudes.

Números de la suerte: 04, 06 y 35.

Colores: Azul y rojo.

Amor: Si estás en pareja, seguís. Si estás solo/a, aprovechá la soledad y no aceleres por complacer. Signos compatibles: Tauro, Virgo, Escorpio.

Recomendación: Venus te hace amar y ser amado/a: relaciones públicas, arte, comercio. Cuidado con infecciones. Seis de oros y caballo de espadas: chismes, amores del pasado, pero llega pasaporte/visa y alguien para negocio o trabajo nuevo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Sol

Acuario, este es TU año en todo: progreso, amor, salud, cambio de casa, estabilidad. Todo fluye, Dios te concede.

Salud: Cuidate de malas vibras y chismes.

Consejo: Tu mejor día es el jueves. Trabajo arduo pero con gratificación económica. Oferta laboral, alguien del extranjero te invita a proyecto. Estudiá comunicaciones, arte, diseño, ventas, inmuebles, deporte/coach.

Números de la suerte: 08, 26 y 40.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Estabilidad amorosa; buscá quien sume. Embarazo en puerta si lo querés. Signos compatibles: Géminis, Libra, Sagitario.

Recomendación: Marte te da batalla ganada: triunfás en migración, trabajo, problemas legales. Viajes, cambio de casa, gente nueva. Arreglá papeles pendientes. Este año es tuyo, tomalo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mundo

Piscis, el mundo es tuyo: atrapalo. Estás en tiempo de estabilidad económica, crecimiento y oportunidades.