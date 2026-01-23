Silvestre, el hijo de Juana VIale y Gonzalo Valenzuela fue diagnosticado con epilepsia hace algunos años. Esta situación fue contada por el propio actor chileno, que en más de una oportunidad narró cómo es el día a día de su hijo y lo responsable que es sobre los cuidados que tiene. Sin embargo, el joven de 18 años, no es el único integrante de la familia que posee esta condición neurológica.

La hermana de Juana Viale que tiene la misma enfermedad que su hijo, Silvestre

En 2024, Manu Viale, la hermana por parte de padre de de Juana y Nacho VIale, narró en primera persona su experiencia con la epilepsia. “A los 13 años empecé con ausencias en el colegio. Me gustaba leer en voz alta, y leyendo El caballero de la armadura oxidada, tenía ausencias: como que me iba y volvía. Yo no me daba cuenta”, contó en aquel momento en diálogo con Teleshow.

Gonzalo Valenzuela y su hijo, Silvestre.

En esa charla, también encontró un punto de comparación con la realidad que vive su sobrino en cuanto a los cuidados. Manu Viale relató que no podía tomar alcohol, aunque, a diferencia de Silvestre, ella lo hizo. “Así tuve mi primera convulsión, a los 17 años”, narró.

Ese episodio fue un antes y un después en su vida. El médico la dejó ir a su viaje de egresados tras la promesa de que no iba a tomar nada de alcohol, algo que ella siguió a rajatabla y terminó cambiando su forma de pensar. “Ahí me hizo un clic en la cabeza. Al principio estuve muy enojada con la situación, me costó, porque cuando sos adolescente no entendés nada y todo es malo. Después vi que no era tan grave”, añadió.

Manu Viale.

Tras esos días de enojo, terminó comprendiendo que no necesitaba alcohol para pasarla bien y aprendió “a ver la vida de otra forma”. Si bien no tuvo ninguna otra convulsión desde ese momento, los estudios le indicaron que seguía teniendo descargas eléctricas.

Manu Viale piensa que la enfermedad puede ser algo genético

En ese mismo contexto, Manu Viale también reveló un dato clave. “Puede ser genético: creo que mi abuela paterna tenía epilepsia, no lo tengo muy claro.”, dijo, para después añadir cómo es su vida y los cuidados que tiene que tener. #Llevo una vida normalísima. Lo que debo hacer es tomar la medicación. No puedo joder con el sueño: tengo que dormir 7 u 8 horas por día, sino mi cuerpo queda resacoso, como muy cansado. El sueño es muy importante en una persona con epilepsia”, concluyó.

De esta manera, Manu Viale, la hermana de Juana Viale por parte de padre, reveló que tiene la misma condición que Silvestre, el hijo de la actriz con Gonzalo Valenzuela. Al igual que lo hizo el intérprete chileno, ella puso en tela de juicio lo que se piensa sobre la enfermedad y dejó claro que lleva adelante una vida totalmente normal.