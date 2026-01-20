A un año de su casamiento, se separó Gonzalo Valenzuela: los motivos

Gonzalo Valenzuela, a un año de su casamiento, atraviesa un nuevo capítulo junto a Kika Silva. La pareja, que había celebrado su unión en una ceremonia íntima, ahora se encuentra en un momento que marca un cambio trascendental. Su relación, que comenzó con fuerza tras reencontrarse en la Gala de Viña del Mar 2023, suma un giro que redefine su presente.

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva, fueron protagonistas de una de las bodas más comentadas del último año en Chile, enfrentan una etapa diferente en su relación. La noticia de su separación abre una nueva etapa para ambos. Con una historia compartida que incluyó momentos significativos y proyectos en conjunto, hoy se encuentran transitando un camino distinto.

Durante la Gala de Viña del Mar 2023, el actor y la modelo se reencontraron, empezando una relación al poco tiempo. A mediados de 2024, la pareja pasó por el altar en una íntima ceremonia realizada en Maitencillo, donde estuvieron presentes amigos cercanos a ambos. Pero en las últimas horas, ambos usaron sus redes sociales para anunciar el fin de su matrimonio.

A través de un mensaje conjunto, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva expresaron: “Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”. La declaración buscó transmitirles a sus seguidores su decisión.

En otro tramo del comunicado, agregaron: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado un tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”. Con estas palabras, remarcaron que el final de la relación no estuvo marcado por conflictos públicos, sino por un proceso personal que atravesaron juntos.

En el comunicado, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva también destacaron: “Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros”. La frase resume el recorrido que vivieron juntos y la intención de preservar lo positivo de su vínculo.

Los detalles que se conocieron sobre la separación de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

En este contexto, Cecilia Gutiérrez, en su podcast Bombastic, aportó detalles sobre los supuestos motivos de la ruptura. Según explicó, la pareja de la modelo y el actor se distanció en las últimas semanas, pero manteniendo una buena relación. “Acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas”, destacó la periodista.

De acuerdo con lo mencionado, la decisión de separarse habría sido tomada por Kika Silva. “Ella habría tomado la decisión de separarse definitivamente; ahora, a mí me cuesta usar la palabra definitiva porque en estas relaciones de pareja pueden suceder muchas cosas”, señaló la presentadora en su podcast. Además, recordó que la pareja ya había atravesado distanciamientos anteriores, aunque de corta duración.

Otro de los puntos que señaló Cecilia Gutiérrez que habrían influido en el distanciamiento es la diferencia de edad y las expectativas respecto a la maternidad. La modelo manifestó públicamente su deseo de ser madre y en 2025 se sometió a un proceso de congelación de óvulos. En cambio, el actor chileno no tendría entre sus planes agrandar la familia, explicó la periodista.

A un año de su casamiento, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva anunciaron su separación con un mensaje que destacó el respeto y el cariño mutuo. La decisión, según se explicó, responde a proyectos de vida diferentes y expectativas personales que marcaron el rumbo de la relación. La pareja cerró una etapa importante de su historia, dejando en claro que el cariño continúa.

