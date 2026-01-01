Así están hoy Silvestre y Alí, los hijos bajo perfil de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

Silvestre y Alí, los hijos bajo perfil de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale, atraviesan etapas distintas de la adolescencia entre Chile y Argentina. Con 17 y 13 años, su vida transcurre en un entorno familiar que prioriza lo cotidiano y la sencillez, lejos de la exposición constante. Ambos crecen entre rutinas escolares y momentos compartidos con su familia.

Silvestre y Alí, los hijos de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale, siguen una vida de bajo perfil

Silvestre el hijo de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

Con 17 años, el mayor de los hermanos atraviesa la etapa final de la adolescencia. El primer hijo de la presentadora y el actor se encuentra en un momento de transición hacia la adultez, marcado por intereses propios y la construcción de su identidad. Vive en Chile junto a su padre, con quien comparte rutinas cotidianas y actividades familiares.

Por otro lado, Alí tiene 13 años y se encuentra en plena adolescencia. Su vida transcurre entre la escuela y las actividades propias de su edad, siempre acompañado por la contención de sus padres. Al igual que su hermano, evita mostrarse demasiado en plataformas digitales, lo que refleja la decisión familiar de mantener un perfil bajo ante los medios.

La relación que los adolescentes mantienen con Juana Viale es muy cercana. La actriz suele compartir mucho tiempo con sus hijos, con quienes viaja y disfruta de distintas actividades al aire libre. La dinámica entre los dos hermanos siempre estuvo marcada por el apoyo mutuo. Juntos crecieron entre dos países, Chile y Argentina, adaptándose a las rutinas compartidas con su familia.

Alí y Silvestre cerraron el 2025 limpiando y ordenando con Gonzalo Valenzuela

El cierre del año pasado dejó una imagen que llamó la atención en redes sociales. Gonzalo Valenzuela compartió fotografías donde se podía ver a Alí y Silvestre con sus hermanos y padre limpiando y ordenando la casa para recibir juntos Año Nuevo. La publicación del actor mostró a los menores realizando tareas domésticas y compartiendo tiempo en familia.

La publicación mostró a los adolescentes en un contexto cotidiano, repleto de risas y con outfits cómodos que acompañaron su día. Una de las imágenes más comentadas fue la del mayor de los hermanos barriendo el piso de la casa costera de Maitencillo, en Chile, mientras el menor aparece saliendo de su habitación.

La adolescencia de Silvestre y Alí transcurre sin grandes apariciones públicas. Ambos jóvenes optaron por mantener un bajo perfil, lo que les permite disfrutar de una vida llena de actividades al aire libre. La escuela, los amigos y las actividades cotidianas ocupan gran parte de su tiempo, mientras que la exposición mediática queda en segundo plano.

