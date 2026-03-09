Gianinna Maradona y su novio, Guido Sergi, ya no se esconden: la romántica salida que dio que hablar

Gianinna Maradona y su novio, Guido Sergi, ya no se esconden y protagonizaron una salida romántica que dio que hablar. Con esta aparición, sumaron un nuevo capítulo a su historia, aportando un matiz distinto a su relación y despertando curiosidad, entre sus seguidores, sobre los detalles que rodearon el encuentro.

Gianinna Maradona y su novio, Guido Sergi, se dejaron ver juntos en una salida romántica que generó atención. La aparición marcó un nuevo momento en su relación, con detalles que suman un matiz diferente. La velada se convirtió en una señal de cómo avanza la relación, a poco más de tres meses de confirmar su noviazgo.

En las últimas horas, Puro Show (El Trece) mostró en su programa un video donde se podía ver a la diseñadora de moda junto a su novio. Según revelaron, la pareja asistió al recital de Ricardo Montaner en el Movistar Arena, donde el artista dio un show multitudinario. La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe disfrutó de la velada en un sector VIP.

Al final del show, Gianinna Maradona y Guido Sergi, saludaron al cantante y compartieron con personalidades como Ana Rosenfeld y Evangelina Anderson. El momento fue registrado por Walter Leiva, cronista del programa de Matías Vázquez y Pampito, quien capturó en video a la pareja disfrutando de la noche.

Cabe destacar que la mediática confirmó su relación a principio de 2026, con el empresario, quien tiene pasado en el futbol. Tras meses de especulaciones, eligió blanquear el romance y compartirlo en un contexto que marcó un nuevo capítulo en su vida personal. Desde entonces, la pareja decidió mantener un perfil bajo con apariciones esporádicas juntos.

Quien es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona

Guido Sergi, el novio de Gianinna Maradona, es un empresario de 38 años, con pasado como futbolista amateur y perfil bajo. Se dedica al rubro gráfico y lleva adelante una imprenta familiar. Además, es padre de dos hijas, y muchos lo describen como un hombre apasionado por el deporte y por los autos.

La relación entre el empresario y la diseñadora comenzó de manera discreta y lejos de las cámaras, aunque los rumores no faltaron. Su noviazgo fue oficializado en Año Nuevo, cuando la hija de Claudia Villafañe, compartió una imagen que confirmó las especulaciones. Desde entonces, la pareja se mostró diferentes ocasiones, como en el recital de Ricardo Montaner.

Según trascendió, Guido Sergi tuvo un paso por el fútbol amateur, desempeñándose como delantero en el club Defensores de Viedma. Con el tiempo se alejó de las canchas y construyó una vida discreta, lejos de los flashes y del circuito mediático. Sin embargo, mantiene vínculos con personas cercanas a la familia Maradona desde hace años.

