Quién es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona: padre de dos hijas, empresario y pasado como futbolista

Gianinna Maradona fue centro de rumores de romance en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, en los últimos meses, se mantuvo en silencio mediático respecto a su intimidad. El Año Nuevo llegó, tras la polémica del juicio de Maradona y diversas viralizaciones en redes sociales, para prometerle un nuevo comienzo. Fue así que ella decidió blanquear su romance, y presentó a Guido Sergi a todos sus seguidores, un empresario y exfutbolista que se volvió el nuevo novio de la influencer.

Gianinna Maradona, Guido Sergi

¿Quién es Guido Sergi?: Empresario, exfutbolista y el nuevo novio de Giannina Maradona

Los seguidores de Giannina Maradona se emocionaron con ella cuando, tras meses sin una pareja, mostró a su nuevo novio en una historia de Instagram. Se trata de Guido Sergi, un empresario y exfutbolista, de 38 años, nacido en noviembre de 1987, que se robó el corazón de la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. Según se puede ver en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete mil seguidores, en su juventud tuvo un paso por el fútbol amateur como delantero en el equipo Defensores de Viedma, y ahora se dedica a los negocios. Específicamente, es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar.

Lo más destacado, y que lo une mucho a Giannina, es el amor incondicional que le tiene a sus dos hijas mujeres, con quienes sube muchas fotografías. Mientras que la hija de Diego Maradona comparte los mejores momentos con Benjamín Agüero, su pareja le da el espacio a sus dos pequeñas, a quienes llama "mágicas princesas".

Gianinna Maradona, Guido Sergi, y sus respectivos hijos

El romántico comienzo del 2026 de Gianinna Maradona: blanqueó su romance con Guido Sergi

Durante finales del 2025, algunos periodistas apuntaron que Gianinna Maradona le había dado otra oportunidad al amor, con un joven con pasado de futbolista. Sin embargo, recién el 1 de enero del 2026, la influencer decidió blanquear su romance con Guido Sergi, a través de sus historias de Instagram. En la postal, se veía a los dos abrazados, mientras sonaba de fondo “Lo más lindo” de Pity Fernández. “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”, escribió la hija de Maradona, al mismo tiempo que decidió etiquetarlo. Sin dudarlo, él la replicó, y, tras ese momento, no dudaron en mostrar que ambos se encontraban en Pinamar, pasando sus vacaciones de verano.

Gianinna Maradona blanqueó su romance con Guido Sergi

La historia sorprendió a todos los seguidores de la influencer, quienes la acompañaron a lo largo de su vida romántica y rumores de nuevos romances. Finalmente, Giannina Maradona se dio una oportunidad al amor, y no dudó en abrirle las puertas a Guido Sergi, un joven empresario con quien comparte el amor de sus hijos y la pasión por el fútbol. Ambos mantienen un estilo de vida público, con las redes sociales abiertas y sus seguidores atentos a los momentos que comparten con ellos.

