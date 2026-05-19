Así es el living de Gianinna Maradona: estilo rústico, colección de budas y un altar especial para Diego

Gianinna Maradona celebró su cumpleaños número 37 rodeada de amigos, música y una ambientación que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Pero más allá de los festejos, hubo un detalle que se robó todas las miradas: el living de su casa, un espacio con una estética muy marcada y lleno de objetos que reflejan su personalidad.

Gianinna Maradona celebró su cumpleaños 37

A través de algunas imágenes compartidas durante la celebración, Gianinna Maradona dejó ver parte de la intimidad de su hogar. Lejos de los ambientes minimalistas o de catálogo, el living transmite calidez, historia y un estilo ecléctico donde conviven piezas vintage, iluminación tenue y detalles espirituales que le dan identidad propia al espacio.

Madera, piezas vintage y una estética bohemia

Uno de los elementos que más destaca en el living de Gianinna Maradona es el revestimiento de madera que cubre gran parte de las paredes. El tono cálido aporta una impronta retro con aire de los setenta y transforma el living en un espacio acogedor, sofisticado y relajado al mismo tiempo. La decoración mezcla muebles rústicos con detalles artesanales y objetos de distintos estilos que convierten el lugar en un ambiente muy personal.

Gianinna Maradona junto a su madre, Claudia Villafañe

Las mesas de madera envejecida, las alfombras tejidas y los textiles con textura ayudan a generar una sensación de casa vintage, lejos de cualquier estética fría o excesivamente moderna. Además, la iluminación tenue y las guirnaldas de luces aportan un clima íntimo que recuerda a las reuniones largas entre amigos.

La colección de budas y el rincón especial dedicado a Diego Maradona

Otro de los detalles que más llamó la atención fue la gran cantidad de objetos decorativos distribuidos por el living. Esculturas, bustos, piezas artísticas y una colección de budas terminan de construir una estética bohemia y espiritual que refleja mucho del universo personal de Gianinna Maradona.

El especial espacio de Diego Maradona en el living de Gianinna

Entre todos esos elementos en el living de Gianinna también apareció un rincón especial dedicado a Diego Maradona. El pequeño altar reúne imágenes y objetos vinculados al exfutbolista y suma un costado emocional a la decoración de la casa, y es que lejos de buscar una estética perfectamente armada, el living parece contar historias a través de cada objeto.