Del total black al rojo furioso: los looks de Marcela y Juana, la mamá y la hermana de Pedro Rosemblat, para su casamiento con Lali Espósito

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado el 31 de octubre en San Telmo, dejó dos elecciones que llamaron la atención entre las invitadas. Marcela Amado y Juana Egozcue, madre y hermana del conductor, optaron por estilos muy distintos para acompañarlo: una propuesta negra con inspiración lencera y un vestido rojo que destacó por su corte y movimiento.

Las dos posaron juntas antes de la ceremonia, realizada en Casa Carlos, y compartieron imágenes que permiten observar sus elecciones de cerca. Más allá de la diferencia de color, los conjuntos combinaron recursos propios de la moda de fiesta, con un trabajo de proporciones, texturas y accesorios que acompañó cada silueta sin recargarla.

El sofisticado total black de Marcela Amado para la boda de su hijo

Marcela Amado apostó por un blazer negro de hombros definidos, solapas de apariencia satinada y corte recto, que llevó abierto sobre un corsé de encaje. La combinación incorporó un guiño lencero a la sastrería clásica, con la prenda interior a la vista y un equilibrio entre la estructura de la chaqueta y las transparencias.

Marcela Amado y Juana Egozcue mostraron sus estilismos antes de la ceremonia

El corsé presentaba copas marcadas, una trama floral translúcida y una abertura central, detalles que se distinguían debajo del saco. Esa superposición le dio profundidad al conjunto sin necesidad de sumar estampados ni modificar la paleta oscura, al mismo tiempo que dirigía la atención hacia el escote.

Para completar la parte inferior eligió pantalones de pierna ancha y caída fluida, con una botamanga que casi cubría los zapatos de punta afinada. El volumen aportó soltura al estilismo y equilibró el ajuste del torso, de modo que la figura conservó una línea alargada sin perder movimiento.

Los complementos introdujeron brillo a través de un collar corto con piedras claras y pendientes plateados alargados. En cuanto al beauty look, se destacaron el cabello suelto, el flequillo y las ondas suaves, acompañados por ojos delineados, tonos neutros y labios luminosos, visibles especialmente en la selfie tomada dentro del automóvil.

Su trayectoria aporta un contexto particular a esta elección, ya que la exmodelo trabajó en campañas y producción de desfiles antes de convertirse en asesora de imagen de Susana Giménez, tarea que desempeña desde hace más de veinte años. Su experiencia en la industria suma interés a una aparición en la que el vestuario ocupó un lugar destacado.

El minivestido rojo de Juana Egozcue para el casamiento de Lali Espósito

Juana Egozcue llevó un minivestido escarlata de acabado satinado, con breteles finos, escote de caída suave y una silueta ceñida. La superficie ligeramente brillante intensificaba el color, mientras los pliegues del frente aportaban relieve a la prenda sin recurrir a bordados ni aplicaciones decorativas.

Marcela Amado y Juana Egozcue con sus respectivos looks para la boda

El drapeado cruzado recogía la tela a la altura de la cintura y continuaba hacia la cadera, creando un efecto envolvente que destacaba las formas del diseño. La falda terminaba en un ruedo irregular con pequeños volados, cuyo movimiento suavizaba el ajuste de la pieza y le daba una impronta contemporánea.

Para el calzado optó por sandalias negras de tiras finas. Al prescindir de un collar visible, dejó despejados los hombros y el cuello, permitiendo que los pliegues mantuvieran el protagonismo sin competir con otras piezas.

El peinado completó la propuesta con un rodete pulido y el pelo retirado hacia atrás, en combinación con un maquillaje de piel luminosa, cejas definidas y labios rosados. En la imagen tomada junto a su mamá dentro del vehículo, posó con un gesto divertido que permitió apreciar de cerca los pendientes que decidió utilizar y la terminación del atuendo.

Marcela Amado junto a sus hijos, Juana Egozcue y Pedro Rosemblat, en una fotografía de archivo.

La joven es hermana del novio por parte materna, ya que es hija de la reconocida asesora. El retrato familiar de archivo que acompaña la nota muestra a los hermanos junto a ella, una postal que aporta contexto sobre su vínculo más allá de la celebración reciente.

Marcela Amado y Juana Egozcue eligieron caminos diferentes para acompañar a Pedro Rosemblat en su boda con Lali Espósito. La primera recurrió a la sastrería de líneas firmes y detalles de encaje; la segunda prefirió el impacto del escarlata y la fluidez de los drapeados, dos apuestas que quedaron reflejadas en la fotografía que compartieron juntas.